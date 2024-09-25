Pas canavarı Uduokhai

Felix Uduokhai, Süper Lig'de 90 dakika ve üzeri oynayan futbolcular arasında pas isabeti (%94.5) en yüksek orana sahip oyuncu konumunda. 2. sırada Kasımpaşa'dan Cafu (%93.4) yer alırken; onu Kayserispor'dan Joseph (%93.4) takip ediyor. Gelir gelmez savunmanın vazgeçilmez ismi olmayı başaran Alman stoper, performansıyla büyük beğeni topladı. Kartal, Uduokhai'nin 90 dakika forma giydiği 3 karşılaşmada da akan oyunda kalesinde gol görmedi. Siyah-Beyazlılar, Trabzon karşısında serbest vuruş; Eyüp'ten de penaltı golü yedi.

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