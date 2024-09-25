Emekliye yeni taban aylık

Milyonlarca emekli gözünü şimdiden Ocak zammına çevirdi. 2025'in ilk ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Bu yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 24.73 olarak gerçekleşmişti. Orta Vadeli Program'da (OVP) da 2024 yılı enflasyonu yüzde 41.5 olarak tahmin edildi. Bu tahmine göre ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 13.44 olarak bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri tahmin gerçekleşirse Ocak'ta yüzde 13.44 zam alacak. Ekonomistlerle yapılan anketlerdeki enflasyon tahminleri ise Ocak zammının yüzde 14.52-yüzde 19.77 aralığında olabileceğine işaret ediyor.

ENFLASYON AYARI

Ocak ayındaki enflasyon zammı emeklilerin kök aylıklarına yansıtılırken, ayrıca taban aylık artışı da masaya yatırılacak. En düşük emekli aylığı ödemesi geçtiğimiz Temmuz ayında 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilmişti. Halen kök aylık ve ek ödeme toplamı 12 bin 500 liranın altında olanlara, bu kapsamda Hazine desteğiyle birlikte 12 bin 500 lira yatırılıyor. Eğer taban aylıkta değişiklik olmazsa bazı emeklilerin eline geçecek parada Ocak ayında değişiklik olmayacak. Bunun önüne geçmek için taban aylığın da Ocak zammı oranında artırılması bekleniyor. Bu durumda taban aylık ödemesinin 14-15 bin lira bandına çekilmesi söz konusu olacak. En düşük ödeme yüzde 13.44 artış yapılırsa 14 bin 180 liraya, yüzde 19.77 zam halinde 14 bin 971 liraya yükselecek.



ARTIŞ NASIL UYGULANACAK?

Yeni taban aylıkla ilgili kararın Ocak ayı başında verilmesi bekleniyor. Artış yasal düzenleme ile uygulanabilecek. Aynı ay da maaşlara yansıyacak. Önce kök aylık ve ek ödeme yeni zam oranıyla hesaplanacak. Elde edilen tutar yeni taban aylığın altındaysa, yapılacak ödeme Hazine desteğiyle yeni taban aylığa tamamlanacak.



YAŞLIYA AYDA 13 BİN 258 TL

Ülkemizde yaşlılara yönelik hem nakdi destekler hem de ücretsiz hizmetler bulunuyor. Nakdi destekler arasında 65 yaş aylığı ve evde bakım parası dikkat çekiyor. Şartları sağlayanlar, ikisinden de yararlanabiliyor. Halen 65 yaş üstü vatandaşların aylık 4 bin 181 lira ödeme alma imkanı bulunuyor. Burada 65 yaş üstü kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Kişi başına düşen gelir asgari ücretin net tutarının 1/3'ünden az çıkarsa aylık bağlanıyor. Ayrıca devlet, bakıma muhtaç olduğu tespit edilen yaşlıların ailelerinden ayrılmaması için evde bakım desteği de sağlıyor. Aylık 9 bin 77 lira tutarındaki bu destek, yüzde 50 engelli raporu bulunan ve kendi ihtiyacını karşılayamayacak kadar hasta, yaşlı kişilerin bakımı için ödeniyor. Burada da hane içindeki kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 2/3'ünden az olması gerekiyor. Bu desteklerin tutarı memur, yararlanmak için bakılan gelir sınırı da asgari ücret zammıyla Ocak ayında artacak.

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