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Trabzonspor 121 gündür galibiyeti unuttu

Bordo-Mavililer, Gaziantep’te etkisiz kaldı. Banza’nın attığı gol VAR’dan döndü. Fırtına 5’inci maçında da sahadan 1 puanla ayrılırken namağlup 14. sırada yer aldı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 24 Eylül 2024
Trabzonspor 121 gündür galibiyeti unuttu

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Trabzonspor yine kayıp... Ligde oynadığı ilk 4 maçta eşitliği bozamayan Bordo-Mavililer dün de Gaziantep deplasmanında rakibiyle 0-0 berabere kalarak seriyi 5'e çıkardı. 4'te Gaziantepspor atağında Lungoyi çaprazdan ceza alanına girdi ama konuk ekip tehlikeyi önledi. 7'de Furkan'ın kullandığı serbest atışta top barajdan geri geldi. Ömürcan önüne düşen topa vurdu ancak Uğurcan parmaklarının ucu ile topu kornere çeldi. 17'de Gaziantep etkili geldi. Ömürcan'ın pasında Okereke'nin yaptığı vuruş direğin dışına çarparak auta gitti. 40'da Furkan'ın ön direğe yerden pasını gönderdi. Okay topu son anda kornere gönderdi. 57'de Cham'ın şutunda top az farkla dışarı gitti. 59'da Banza takımını öne geçirdi. Ancak pozisyonun başında Malheiro'nun Sorescu'ya faul yaptığı gerekçesiyle VAR kontrolü yapıldı ve gol iptal oldu. 70'de Cham'ın yaptığı vuruşta Dioudis 2 hamlede topa sahip oldu. Bu dakikadan sonra gol olmayınca karşılaşma başladığı gibi 0-0 bitti. Böylece Trabzonspor beraberlik serisini 5'e çıkardı.

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