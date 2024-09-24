Trabzonspor 121 gündür galibiyeti unuttu

Trabzonspor yine kayıp... Ligde oynadığı ilk 4 maçta eşitliği bozamayan Bordo-Mavililer dün de Gaziantep deplasmanında rakibiyle 0-0 berabere kalarak seriyi 5'e çıkardı. 4'te Gaziantepspor atağında Lungoyi çaprazdan ceza alanına girdi ama konuk ekip tehlikeyi önledi. 7'de Furkan'ın kullandığı serbest atışta top barajdan geri geldi. Ömürcan önüne düşen topa vurdu ancak Uğurcan parmaklarının ucu ile topu kornere çeldi. 17'de Gaziantep etkili geldi. Ömürcan'ın pasında Okereke'nin yaptığı vuruş direğin dışına çarparak auta gitti. 40'da Furkan'ın ön direğe yerden pasını gönderdi. Okay topu son anda kornere gönderdi. 57'de Cham'ın şutunda top az farkla dışarı gitti. 59'da Banza takımını öne geçirdi. Ancak pozisyonun başında Malheiro'nun Sorescu'ya faul yaptığı gerekçesiyle VAR kontrolü yapıldı ve gol iptal oldu. 70'de Cham'ın yaptığı vuruşta Dioudis 2 hamlede topa sahip oldu. Bu dakikadan sonra gol olmayınca karşılaşma başladığı gibi 0-0 bitti. Böylece Trabzonspor beraberlik serisini 5'e çıkardı.

STEFAN SAVIC EN AZ 1 AY YOK

Trabzonspor'da Kayseri maçında sakatlanan Savic'in kesin durumu netleşti. Yıldız oyuncunun 4 ile 6 hafta arasında takımından uzak kalacağı açıklandı.

REKORA ORTAK OLDULAR!

Trabzonspor, Süper Lig tarihinde Zonguldakspor'un (1979-80 ) ardından bir sezondaki ilk beş maçı berabere bitiren 2. takım olarak ilginç bir istatistiğe imza attı.