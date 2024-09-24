Galatasaraylı futbolcular derbi zaferini sahada taraftarıyla kutlamak istemiş ancak Fenerbahçe'nin aldığı özel güvenlik önlemleri nedeniyle bu isteğini gerçekleşmemişti. Sarı-Kırmızılı futbolcular bu gelişme üzerine kutlamalarını soyunma odasında sürdürmüştü. Soyunma odasına da bir görevlinin geldiği ve kutlamaları engellemek istediği öğrenilirken Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da "Zaten sahada sevinmedik. Burada sevineceğiz" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Daha sonra kutlamalara devam eden futbolcuların neşeli halleri dikkat çekerken, Okan Buruk da tezahüratlara eşlik etti. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Ali Koç yazılı Galatasaray formasını giyerken, Nijeryalı santrfor Victor Osimhen'in de "Fener Ağlama" tezahüratlarıyla dans ettiği görüldü.

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