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Saint Maximin daha ne yapsın

Fransız futbolcu, Galatasaray derbisinde canla başla çalışmasına rağmen yenilgiyi önleyemedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 22 Eylül 2024
Saint Maximin daha ne yapsın

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FENERBAHÇE'NİN Fransız yıldızı Allan Saint Maximin, Galatasaray derbisinde takımın en iyisi olarak dikkat çekti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Sarı-Lacivertli futbolcu Fenerbahçe'nin kaybettiği maçta yenilgiye adeta isyan eden bir mücadele ortaya koydu. Sahanın her yerine krampon izlerini bırakan Allan Saint Maximin buna rağmen takım arkadaşları kötü futbol oynayınca yenilgi kaçınılmaz oldu. Yıldız oyuncu takım arkadaşlarının kendisine ayak uyduramaması sonucu sahada yalnız kaldı. Buna rağmen her şeyini ortaya koyarak takımının en iyisi oldu.

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