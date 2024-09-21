Nicola Zalewski affedildi

YAZ transfer döneminde Süper Lig'den Galatasaray ve Beşiktaş ile gündeme gelen ve Roma'nın kadro dışı bıraktığı Nicola Zalewski için yeni bir gelişme yaşandı. Galatasaray, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun uğraş vermiş ancak masadan kalkmak zorunda kalmıştı. Transfer döneminin sona ermesinin ardından Roma, sözleşmesinin sona ermesine bir yıl kalan ve takımdan ayrılmayarak yeni sözleşme de imzalamak istemeyen Zalewski'yi kadro dışı bıraktı. Bu gelişmeden sonra araya Beşiktaş girdi. İtalyan basınından Sky Italia'da yer alan habere göre ise; Roma, kadro dışı bıraktığı Polonyalı yıldızı affetti. 22 yaşındaki kanat oyuncusunun tekrardan takıma döneceği ifade edildi.

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