PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Nicola Zalewski affedildi

Beşiktaş’ın gündemine gelen ve Roma’nın kadro dışı bıraktığı Polonyalı yıldız, İtalyan ekibi tarafından affedildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 21 Eylül 2024
Nicola Zalewski affedildi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

YAZ transfer döneminde Süper Lig'den Galatasaray ve Beşiktaş ile gündeme gelen ve Roma'nın kadro dışı bıraktığı Nicola Zalewski için yeni bir gelişme yaşandı. Galatasaray, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun uğraş vermiş ancak masadan kalkmak zorunda kalmıştı. Transfer döneminin sona ermesinin ardından Roma, sözleşmesinin sona ermesine bir yıl kalan ve takımdan ayrılmayarak yeni sözleşme de imzalamak istemeyen Zalewski'yi kadro dışı bıraktı. Bu gelişmeden sonra araya Beşiktaş girdi. İtalyan basınından Sky Italia'da yer alan habere göre ise; Roma, kadro dışı bıraktığı Polonyalı yıldızı affetti. 22 yaşındaki kanat oyuncusunun tekrardan takıma döneceği ifade edildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan ABD’ye gidiyor! BM kürsüsünden İsrail’in zulmünü haykıracak: Barış için tek şart bağımsız Filistin devleti
Sahnede bir anda yere yığıldı! Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti
Asgari ücret en az 24.000 TL! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Taban OVP’den geldi | Hesaplar ne diyor?
Jose Mourinho’nun Galatasaray derbisindeki parolası belli oldu: Baskı ve hız
Ünlü yazar Orhan Pamuk’tan komşularına baskı: Binayı müze yapmak istiyor
’Vay’phone vay! 120 bin TL’lik Iphone için sabaha kadar kuyrukta durdular | Şoke eden sahte müşteri iddiası
İstifa edene tazminat hakkı! Nasıl hesaplanıyor? Düşük ücret mi geçerli?
İsrail ile Beyrut arasında misilleme savaşı! Hizbullah duyurdu: Üst düzey ismi İbrahim Akil öldürüldü
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe’yi gözüne kestirdi: Başrolde Osimhen var
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 6 üniversiteye yeni rektör atandı | İşte o isimler...
Türkiye’den BMGK oturumunda ’teröristan’ uyarısı! Konu Suriye mesaj ABD’ye | PKK’nın uykularını kaçıran Ankara - Şam süreci
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar önemli açıklamakar: Akkuyu’da ilk hedef 2025 | Alman tutuştu: Engellemeye çalışıyorlar
AK Parti’de kan değişimi! Kimler geldi kimler gitti? Başkan Erdoğan’dan yeni atamalar
İstanbul Valiliği’nden sel, su baskını, yıldırım uyarısı! Kuvvetli ve gök gürültülü sağanak başladı | Hafta sonu hava nasıl olacak?
Esra Erol’da gündeme gelen olayda flaş gelişme! 14 yaşındaki kızı istismar etmişti: Canlı yayında gözaltına alındı
SON DAKİKA