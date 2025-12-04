Murat Cemcir'in ölümle burun buruna getiren sinsi tehlike divertikül! Kimler risk altında?

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Esin Korkut, özellikle 50 yaş üstü bireylerde sinsi bir tehlike olarak öne çıkan bu hastalıkla ilgili önemli bilgiler paylaştı...

AĞRISIZ BAĞIRSAK KANAMASI

Prof. Dr. Korkut, "Divertikül kanaması, kalın bağırsak duvarında oluşan küçük cep şeklindeki çıkıntıların (divertikül) damarlarında meydana gelen yırtılma veya zedelenmedir. Genellikle ani gelişir ve ağrısız bir bağırsak kanaması olarak kendini gösterir" dedi.

Murat Cemcir'i yoğun bakımlık eden hastalık: Divertikül Kanama nedir?

Divertiküllerin özellikle kalın bağırsakta, küçük baloncuklar şeklinde ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Korkut, şunları söyledi: "Divertiküller yaşla birlikte özellikle 50 yaş üstü, yoğun kabızlık sorunu olan hastalarda görülüyor. Çoğu zaman herhangi bir şikâyet yaratmadan kolonoskopide tesadüfen tespit ediliyor. Ancak komplikasyonlar ortaya çıktığında ciddi ağrı ve yoğun kanamaya yol açabiliyor."