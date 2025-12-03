PODCAST CANLI YAYIN

Emrah oğlu Elyasa’nın yeni yaşını kutladı! Sonrası bilindik soru: “Tayfun’un suçu ne?”

Şarkıcı Emrah, 11 yaşına giren oğlu Elyesa’nın doğum gününü sosyal medya hesabından duygusal bir mesajla kutladı. Sanatçı, paylaşımında oğluna iyi dileklerini iletirken “Allah’ım seni nazarlardan korusun” ifadelerini kullandı. Elyasa’nın son hali dikkat çekerken Emrah’a bazı takipçilerinden eleştiriler peş peşe geldi. İşte detaylar...

Kariyerinin ilk yıllarında "Küçük Emrah" olarak tanınan Emrah, 2014 yılında Sibel Kirer ile evlenmişti. Çiftin bu birlikteliğinden Elyesa ve Eleysa adında iki çocuk dünyaya geldi. Ancak ilerleyen dönemde yaşanan anlaşmazlıklar, evliliğin sona ermesine neden oldu.

Yıllar içinde hem sesi hem de müzikal tarzıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan şarkıcı, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman gündem oldu. Ünlü şarkıcı, özellikle çocuklarıyla yaptığı paylaşımlarla çok konuşuldu.

O paylaşımlarına yenisini ekleyen Emrah, bir kez daha çocuklarıyla adından söz ettirdi. Emrah, küçük oğlu Elyesa'nın yeni yaşını sosyal medya hesabında yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı.

🎂 Duygusal Doğum Günü Mesajı

Emrah, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta oğluna duyduğu sevgi ve gururu dile getirdi. Doğum günü notunda, "Canım oğlum, doğum günün kutlu olsun... Ve artık 11 yaşındasın. Allah'ım seni nazarlardan korusun" ifadelerine yer veren ünlü şarkıcı, takipçilerinden de büyük destek gördü.

👨‍👦 Babasının Kopyası

Elyesa'nın fotoğrafının paylaşılmasıyla birlikte baba-oğul arasındaki benzerlik de bir kez daha gündeme geldi. Sosyal medya kullanıcıları" Fotoğrafta iki tane Emrah var", "Fotokopisi gibi", "Gık demiş burnundan düşmüş" yorumlarında bulundu.

İşte Emrah'ın oğlunun doğum gününe özel yaptığı o paylaşım...

🗣️ "Dağ Gibi Arkandayım"

Paylaşımın ardından Emrah'ın diğer kızı Eleysa da merak konusu oldu. 3 çocuk babası Emrah'ın geçen şubat ayında kızının doğum gününe özel yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.

Kızıyla pozunu yayınlayan Emrah, şu ifadeleri kullanmıştı: "Kalbim, Aşkım, PRENSESİM benim akıllı kızım Eleysam sen bugün 8 yaşına girdin, kutlu olsun yeni yaşın. Rabbim sana hep güzellikler nasip etsin... Allah'ım seni nazarlardan saklasın, sana olan sevgimin hiçbir tarifi yok... Bana karşılıksız sevgiyi öğretiyorsun, bana sarılıp babacığım dediğin zaman gerçek mutluluğu öğretiyorsun... Ne mutlu bana senin baban olmayı Allah'ım bana nasip etti. Babandan sana söz hiç kuşkun olmasın kızım adın gibi emin ol ömrümün sonuna kadar yanındayım dağ gibi arkandayım... Seni seviyorum"

💬 Doğum Günü Paylaşımına Eleştiri Yağdı

Öte yandan her iki çocuğunun da doğum gününü duygusal bir mesajla kutlayan Emrah, büyük oğlu Tayfun'a sahip çıkmadığı için takipçilerinden eleştiri aldı. Emrah, kızının doğum günü paylaşımında da benzer tepkiler almıştı.

