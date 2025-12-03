Emrah oğlu Elyasa’nın yeni yaşını kutladı! Sonrası bilindik soru: “Tayfun’un suçu ne?”

Emrah , Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta oğluna duyduğu sevgi ve gururu dile getirdi. Doğum günü notunda, "Canım oğlum, doğum günün kutlu olsun... Ve artık 11 yaşındasın. Allah'ım seni nazarlardan korusun" ifadelerine yer veren ünlü şarkıcı, takipçilerinden de büyük destek gördü.

Elyesa'nın fotoğrafının paylaşılmasıyla birlikte baba-oğul arasındaki benzerlik de bir kez daha gündeme geldi. Sosyal medya kullanıcıları" Fotoğrafta iki tane Emrah var", "Fotokopisi gibi", "Gık demiş burnundan düşmüş" yorumlarında bulundu.

Kaynak: Sosyal medya

🗣️ "Dağ Gibi Arkandayım"

Paylaşımın ardından Emrah'ın diğer kızı Eleysa da merak konusu oldu. 3 çocuk babası Emrah'ın geçen şubat ayında kızının doğum gününe özel yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.

Kızıyla pozunu yayınlayan Emrah, şu ifadeleri kullanmıştı: "Kalbim, Aşkım, PRENSESİM benim akıllı kızım Eleysam sen bugün 8 yaşına girdin, kutlu olsun yeni yaşın. Rabbim sana hep güzellikler nasip etsin... Allah'ım seni nazarlardan saklasın, sana olan sevgimin hiçbir tarifi yok... Bana karşılıksız sevgiyi öğretiyorsun, bana sarılıp babacığım dediğin zaman gerçek mutluluğu öğretiyorsun... Ne mutlu bana senin baban olmayı Allah'ım bana nasip etti. Babandan sana söz hiç kuşkun olmasın kızım adın gibi emin ol ömrümün sonuna kadar yanındayım dağ gibi arkandayım... Seni seviyorum"