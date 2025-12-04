İSKİ baraj doluluk 4 Aralık: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul'a su temin eden barajlarda doluluk oranları vatandaşların gündeminde en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Yağışlı haftanın ardından İSKİ baraj doluluk oranı araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre hafta boyunca ülke genelinde bulutlu hava hakim olacak. Peki İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? Megakente su sağlayan barajlarda son durum ne? İşte güncel İSKİ verileriyle barajlarda yeni tablo...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, yağışlı günlerin ardından yeniden vatandaşların odağında. Haftaya bulutlu bir hava hakim olacağını bildiren Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamalarının ardından gözler İSKİ'nin güncel baraj verilerine çevrildi. "İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde kaç?" sorusu merak edilirken, megakente su taşıyan barajlardaki son durum da araştırılıyor. İşte İSKİ'nin paylaştığı en yeni tabloyla İstanbul barajlarındaki güncel görünüm…

BUGÜN BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

İSKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan verilere göre İstanbul'da 4 Aralık Perşembe günü barajların genel doluluk oranı yüzde 17,63 olarak ölçüldü. Kritik seviyede seyreden su seviyesi, düne göre yüzde 0,23 oranında azaldı.

BARAJLARDA SON DURUM NE?

Ömerli Barajı: %17,83

Darlık Barajı: %28,99

Elmalı Barajı: %50,68

Terkos Barajı: %22,61

Alibey Barajı: %12,5

Büyükçekmece Barajı: %22,13

Sazlıdere Barajı: %19,76

Istrancalar Barajı: %20,78

Meteoroloji'den 58 ile yağış alarmı

Kazandere Barajı: %1,97

Pabuçdere Barajı: %3,89

