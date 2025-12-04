İSKİ baraj doluluk 4 Aralık: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul'a su temin eden barajlarda doluluk oranları vatandaşların gündeminde en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Yağışlı haftanın ardından İSKİ baraj doluluk oranı araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre hafta boyunca ülke genelinde bulutlu hava hakim olacak. Peki İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? Megakente su sağlayan barajlarda son durum ne? İşte güncel İSKİ verileriyle barajlarda yeni tablo...
BUGÜN BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?
İSKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan verilere göre İstanbul'da 4 Aralık Perşembe günü barajların genel doluluk oranı yüzde 17,63 olarak ölçüldü. Kritik seviyede seyreden su seviyesi, düne göre yüzde 0,23 oranında azaldı.
BARAJLARDA SON DURUM NE?
Ömerli Barajı: %17,83
Darlık Barajı: %28,99
Elmalı Barajı: %50,68
Terkos Barajı: %22,61
Alibey Barajı: %12,5
Büyükçekmece Barajı: %22,13
Sazlıdere Barajı: %19,76
Istrancalar Barajı: %20,78
Kazandere Barajı: %1,97
Pabuçdere Barajı: %3,89