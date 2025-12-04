İSKİ baraj doluluk 4 Aralık: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, yağışlı günlerin ardından yeniden vatandaşların odağında. Haftaya bulutlu bir hava hakim olacağını bildiren Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamalarının ardından gözler İSKİ'nin güncel baraj verilerine çevrildi. "İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde kaç?" sorusu merak edilirken, megakente su taşıyan barajlardaki son durum da araştırılıyor. İşte İSKİ'nin paylaştığı en yeni tabloyla İstanbul barajlarındaki güncel görünüm…