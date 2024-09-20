Icardi müjdesi

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Galatasaray'da tedavi için Arjantin'de bulunan Mauro Icardi, İstanbul'a döndü. Deneyimli golcü ayağının tozuyla takımla idmana çıktı. Okan Buruk daha önce yaptığı açıklamada, "Mauro Icardi'nin tedavisi devam ediyor, şu anda oynayabilecek durumda değil. Oynaması için çok erken. En az 1 hafta 10 gün süreye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe maçında kesinlikle olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

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