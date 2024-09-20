Bankaların emekli promosyonlarına ek fırsatlar geldi

Emeklilere, dul ve yetimlere bankalar tarafından sunulan fırsatlar büyüyor. 'Emekliler Yılı' kapsamında harekete geçen bankalar, bir yandan promosyon kampanyalarına hız verirken, diğer yandan da emeklilere sunduğu faydaları artırdı. Ücretsiz hizmetler, kartla harcamalarda indirim ya da para puan kazanma gibi imkanlar çoğaldı. Emeklilere, dul ve yetimlere 3 yıllık dönem için 4 maaş dilimine göre en az 5 bin, 8 bin, 10 bin ve 12 bin lira ödenirken, bazı bankalar kampanyalarıyla daha da fazlasını vadediyor. Hiç şartsız 15 bin liraya varan promosyon veren bankalar bulunuyor. Bazı şartlarla tutar 24 bin liraya kadar çıkıyor.

İŞTE EYLÜL KAMPANYALARI

Eylül kampanyalarına göre; bankaların 10.000 liranın altı, 10.000-14.999 lira arası, 15.000- 19.999 lira arası, 20.000 lira ve üzeri aylıklar için ödediği promosyon tutarları ve sunduğu diğer fırsatlar şöyle...

■ AKBANK: 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira promosyon. Her otomatik fatura talimatına 500, toplamda 2.500 lira chip para. Maaş günü ile 4 gün öncesi arasında artı para limitlerini faizsiz kullanma, ayda 2 defa ücretsiz limit üstü para çekme, ücretsiz havale, EFT imkanları.

■ ALBARAKA TÜRK: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon. 2 otomatik fatura talimatına 1.000, emekli yakınını getirene her kişi için 500, toplamda en çok 3.000 lira ek ödül. Ayrıca kredi kartıyla market harcamalarında yüzde 10 (en çok 200 TL), özel sağlık harcamalarında yüzde 10 (en çok 100 TL) indirim.

■ GARANTİ BBVA: 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira promosyon. Ayrıca ücretsiz limiti aşan nakit çekim imkanı, özel vadeli mevduat ve kredi fırsatları.

■ ING: 6.250, 10.000, 12.500,

15.000 lira promosyon. 3 adet ve üzerinde verilecek her otomatik fatura talimatına 600, toplamda en fazla 3.000 lira. Ücretsiz dijitalden para transferi, tıbbi bilgi ve danışmanlık ile ambulans, ilk yıl aidatsız kart fırsatları var.

■ İŞ BANKASI: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon. Buna ilaveten indirimli ek hesap limiti ve kasko kampanyası.

■ ŞEKERBANK: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon. Ayrıca özel kredi imkanları var.

■ QNB FİNANSBANK: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira promosyon. Buna ilaveten emekli kredi kartı sahiplerine market ve eczane harcamalarında yılda 1.200 liraya varan indirim. Özel kredi imkanları, diğer ATM'lerden ücretsiz para çekme, internet şube ve mobilden ücretsiz EFT ve TL havale, şubelerde işlem önceliği, emeklilere özel hat, ilk yıl aidatsız kredi kartı imkanı da bulunuyor.

■ TEB: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon. Ayrıca mobilden, internet şubesi ve çağrı merkezinden masrafsız EFT/ havale, aidatsız kredi kartı, başka ATM'lerden masrafsız para çekme, özel çağrı merkezi, mevduat ve kredi imkanları.

■ TÜRKİYE FİNANS: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon. Buna ilaveten emekli yakınını getirenlere getirdikleri her kişi için 250, toplamda en çok 2.500 lira. Ayrıca aidatsız kredi kartı, maaş yatmadan 3 gün önce ücretsiz 2 bin 500 liraya kadar para çekme, şubede işlem önceliği, kiralık kasada yüzde 50 oranında indirim, ücretsiz FAST işlemi imkanları...

■ HALKBANK: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon. Ayrıca kredi kartı ile yapılacak fatura ödemelerinde yüzde 20, market harcamalarında yüzde 10, sağlık ve eczane harcamalarında yüzde 20, tiyatro ve sinema harcamalarında yüzde 50 indirim imkanı var. Her birinde aylık en fazla 250 lira indirim oluyor.

■ VAKIFBANK: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon. Ayrıca ay sonuna kadar devam edecek kampanya kapsamında maaşını bankaya taşıyıp emekli bankomat ve kredi kartıyla harcama yapanlara toplamda aylık 1.000, 12 ayda 12.000 liraya varan nakit ödeme fırsatı sunuyor.

■ ZİRAAT: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon. Ayrıca maaşını bankadan alan Bankkart müşterilerine kredi kartı veya banka kartı özelliği ile yaptıkları harcamalarda Bankkart lira kazanma fırsatı sunuyor. Bankkart alışverişlerinde toplam 1.000, sağlık harcamalarında 1.500, market alışverişlerinde 1.500 liraya varan imkan var.

■ YAPI KREDİ: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Buna ilaveten 2 yeni fatura talimatına 1.500 lira, kredi kartıyla 1.000 lira harcamaya 1.000 lira, 60 gün içinde mobil uygulama kullanana 500 lira ek ödül.