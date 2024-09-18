Kazanmaya gideceğiz

Okan Buruk, Gaziantepspor karşısında alınan galibiyetin ardından üretkenlik olarak bir önceki maçın üzerinde olduklarını söyledi. Başarılı hoca, "İkinci yarıda tempomuz biraz düştü. İlk yarının biraz altında kaldık. Hücum anlamında çok fazla seçeneğimiz yoktu. Genel olarak oynadığımız oyundan memnunum. Fenerbahçe maçı öncesi çok kritikti bu maç. Haftaya kazanmak için sahada olacağız" ifadesini kullandı.

ICARDI DERBİDE OLMAYACAK

Fenerbahçe derbisi için kavgasız ve dövüşsüz bir futbol istediklerini vurgulayan Buruk, " Kalitenin yüksek olduğu, futbolun konuşulduğu, hakemin performansının konuşulmadığı bir derbi olsun. Rakibimizin de aynı istek ve tutkuyla sahada olacağını biliyoruz. Sakin kalmalıyız ve oyunumuza odaklanacağız. Kazanmak istiyoruz, kazanmak için oynayacağız" dedi. Okan Buruk, Icardi'nin Fenerbahçe maçına yetişemeyeceğini sözlerine ekledi.

BURUK, TERİM'İ YAKALADI

Okan Buruk, Süper Lig'e 5'te 5 ile başlayan 2. Türk teknik adam oldu. Aslan, daha önce 1998-1999 sezonunda Fatih Terim'in çalıştırdığı dönemde Süper Lig'de 5'te 5 yaptı. Buruk böylece bu başarıyı tekrarlayan 2. Türk teknik direktör oldu.

GAZİANTEP FK'YE KARŞI 9. GALİBİYET

Galatasaray düne kadar Süper Lig'de Gaziantep FK ile 10. kez karşı karşıya gelmişti. Daha önce rakibi karşısında 1'i hükmen olmak üzere 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan Sarı-Kırmızılılar dünkü galibiyetle birlikte rakiplerini 9'uncu kez mağlup etmiş oldu.