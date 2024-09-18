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Dik oyun coşkusu

Şenol Güneş’in Trabzonspor’a aşılamaya çalıştığı daha çok dikine pas ve sonuç odaklı oyun planından taraftar ve futbolcuların memnun olduğu öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 18 Eylül 2024
Dik oyun coşkusu

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Trabzonspor'un, Beşiktaş maçınınbaşlangıcındaki kısa süreli temposu dikkat çekmişti. Daha çok dikine pas ve sonuç odaklı bir futbol ortaya koymak isteyen Şenol Güneş, oyuncularla yaptığı toplantıda da "Trabzonspor her maçı kazanmak için sahaya çıkar, rakibine göre oyun planı belirlemez. Her zaman daha fazla dikine oynamalıyız. Rakipten asla çekinmek söz konusu olamaz " ifadelerini kullandığı öğrenildi. Başarılı sol bek Eren Elmalı da "Dik oyna, kazanmaya oyna" ifadesini kullanırken, Batista Mendy ise, "Hocamızla çok şey değişti bu bize çok olumlu yansıdı" diye konuştu.

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