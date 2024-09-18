Arada kocaman bir fark var

Bu sezon Giovanni van Bronckhorst yönetiminde sergilediği etkili performansla futbolseverlerin beğenisini kazanan Beşiktaş'ın bu oyunu rakamlara da yansımış durumda. Kartal'ın geçen sezon ve bu sezonki istatistikleri karşılaştırıldığında gözlenen artış dikkat çekiyor. Geçen sezon yüzde 54.9 ile topla oynama sahip oran Kartal, bu sezon yüzde 60. 1 ile topa sahip durumda. Siyah-Beyazlılar'ın oluşturduğu gol beklentisi de 1.3'ten 1.8'e yükseldi. Geçen sezon maç başına 4.7 isabetli şut çeken Beşiktaş, bu sezon ise rakip kaleye maç başına 5.8 isabetli şut çekiyor. İsabetli pas oranı 362'den 412'ye yükselen Siyah-Beyazlılar'ın rakip ceza sahasında topla buluşma oranı da maç başına 23'ten 27'ye çıktı. Geçen sezon maç başına 9.7 ikili mücadele kazanan Siyah-Beyazlılar bu sezon ise maç başına 12.3 oranında mücadelelerden galip ayrıldı. Kalesinde geçen sezon 1.07 gol beklentisi oluşan Kartal bu sezon bu oranı 0.67'ye düşürmeyi de başardı.

10 PUAN TOPLADI

Hollandalı teknik adam bu sezon Süper Lig'de 4 maça çıktı. 4 maçta 10 puan toplayan 49 yaşındaki çalıştırıcı şu an 2.5 puan ortalaması yakalamış durumda.