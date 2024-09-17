Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan taraftarlara büyük müjdeyi verdi! "Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, sermaye artırımı talebinin onaylanması üzerine yazılı bir açıklama yaparak, kulübün ekonomik anlamda attığı atılımları anlattı.

Doğan, "Geçen hafta itibariyle onayını aldığımız sermaye artırımı sürecinde hisse sahiplerimizin hak kullanımları bugün itibariyle başladı. Futbol A.Ş. olarak ilk günden 2.550 milyon TL tutarındaki sermaye artırımı katılım bedelimizi ödeyerek hakkımızı kullandık. Süreç tamamlandığında elde edeceğimiz kaynakla, daha önce de çeşitli platformlarda ifade ettiğimiz üzere, kamuoyunda Bankalar Birliği olarak bilinen kredi anlaşmasından bu ay itibariyle çıkmış olacağız. Sıfır banka kredisi ve dolayısıyla sıfır finansman gideri ile artık çok daha güçlü bir yapıya kavuşacak olan şirketimizin finansal tablolarında büyük bir iyileşme süreci başlayacaktır" dedi.

EN BÜYÜK HAYALİYDİ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan daha önce yaptığı açıklamada Bankalar Birliği'nden çıkmayı ve kulübü sağlıklı bir ekonomik yapıya kavuşturmayı en büyük hayali olarak nitelendirmişti.