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Spor camiasının acı günü: Trabzonspor'un efsane başkanı Mustafa Şamil Ekinci hayatını kaybetti

Trabzonspor'un efsane başkanlarından Mustafa Şamil Ekinci 83 yaşında yaşamını yitirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 17 Eylül 2024
Spor camiasının acı günü: Trabzonspor’un efsane başkanı Mustafa Şamil Ekinci hayatını kaybetti

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Trabzonspor'un efsane başkanlarından Mustafa Şamil Ekinci 83 yaşında yaşamını yitirdi. Bordo-Mavili kulüp tarafından yapılan açıklamada, "5 yıllık başkanlığı döneminde kulübümüze 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası kazandıran efsane başkanımız Mustafa Şamil Ekinci'nin vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mustafa Şamil Ekinci'ye Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadesi kullanıldı. Ekinci'nin ölümü Trabzonspor camiasında derin bir üzüntüye neden oldu.

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