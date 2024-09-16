PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Kerem Aktürkoğlu, Portekiz basınında manşetleri süsledi! 'Türk Hava Yolları, Harry Potter'

Benfica ile ilk maçında Orkun asistiyle ilk golünü atan Kerem’el ilgili Abola, “Türk Hava Yolları bağlantısı” başlığını atarken, gol sevincine dikkat çeken Record da “Harry Potter gibi” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 16 Eylül 2024
Kerem Aktürkoğlu, Portekiz basınında manşetleri süsledi! ’Türk Hava Yolları, Harry Potter’

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Benfica formasıyla ilk maçına Santa Clara karşısında çıkan Kerem Aktürkoğlu 27'de Orkun Kökcü'nün asistinde şık bir vuruşla fileleri havalandırarak Portekiz kariyerine harika bir başlangıç yaptı.

Yıldız futbolcunun etkili performansını Portekiz basını da manşetlerine taşıdı. Orkun'un asistine dikat çeken Abola, "Orkun Kökçü ile Kerem Aktürkoğlu arasındaki Türk Hava Yolları bağlantısı, kaleci Gabriel'i atlattı. Kerem göğsünde kartalla ilk golünü bu şekilde attı" ifadelerini kullandı.

Record ise "Aktürkoğlu, Benfica formasıyla ilk maçında gol attı ve Harry Potter gibi kutlama yaptı" başlığını attı. Mais Futebol ise "Türk büyüsü ilk kez sahnede" yorumunu yaptı.

Benfica'nın hocası Bruno Lage da Kerem Aktürkoğlu ile ilgili, "Onu bulanlara tebrikler. Agresif kanat oyuncularını severim, o da bu özelliklere sahip" yorumunu yaptı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin Güran cinayetinde son durum ne? Kahreden fotoğrafa A Haber ulaştı! İşte cansız bedeninin dereden çıkarılma anı
Emekli aylığına tarih farkı: Dilekçe ne zaman verilmeli? Enflasyon ve büyüme tahminleri ne getirecek?
Türk Telekom
Yine Trump yine patlayan silahlar! Pensilvanya’da sıyırdı geçti Florida’da panikletti... Onu öldürmeye çalışıyorlar
Narin cinayetinde İsrail merkezli provokasyona dikkat! ’Haber’ soslu MOSSAD acizliği... Kim bu Ali Dursun?
İşten ayrılana 5’li güvence: Kimler, nasıl yararlanıyor? İşsizlik, ihbar, kıdem, işe iade ödemeleri...
Her şey var kazanan yok! Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı
Sakarya’da makarna fabrikasında patlama! Hayatını kaybeden işçinin kimliği belli oldu... 30 yaralı var
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı izleyenleri kırdı geçirdi! Öyle bir soruda joker hakkı kullandı ki...
LGBT terörüne ’Büyük Aile’ tokadı! Anayasal düzenleme talebi: 7’den 70’e ’hayasız akın’ı durdurmak isteyenler tek yürek oldu
Maximin güç! Fenerbahçe Kasımpaşa’yı Süper Lig’de 2-0 yendi
Salim Güran ve işçisi Ramazan ne saklıyor? Sistematik inkar... Daha ölmemiş mesajına bakın ne dedi
Sakarya’daki patlamada yaralanan işçi dehşet anlarını anlattı
Mourinho’nun tek telefonu yetti! Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi çalım
Başkan Erdoğan’dan Narin ve Sıla bebek açıklaması: Döktükleri her damla kanı burunlarından fitil fitil getireceğiz
SON DAKİKA