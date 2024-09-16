Kerem Aktürkoğlu, Portekiz basınında manşetleri süsledi! ’Türk Hava Yolları, Harry Potter’

Benfica formasıyla ilk maçına Santa Clara karşısında çıkan Kerem Aktürkoğlu 27'de Orkun Kökcü'nün asistinde şık bir vuruşla fileleri havalandırarak Portekiz kariyerine harika bir başlangıç yaptı.

Yıldız futbolcunun etkili performansını Portekiz basını da manşetlerine taşıdı. Orkun'un asistine dikat çeken Abola, "Orkun Kökçü ile Kerem Aktürkoğlu arasındaki Türk Hava Yolları bağlantısı, kaleci Gabriel'i atlattı. Kerem göğsünde kartalla ilk golünü bu şekilde attı" ifadelerini kullandı.

Record ise "Aktürkoğlu, Benfica formasıyla ilk maçında gol attı ve Harry Potter gibi kutlama yaptı" başlığını attı. Mais Futebol ise "Türk büyüsü ilk kez sahnede" yorumunu yaptı.



Benfica'nın hocası Bruno Lage da Kerem Aktürkoğlu ile ilgili, "Onu bulanlara tebrikler. Agresif kanat oyuncularını severim, o da bu özelliklere sahip" yorumunu yaptı.