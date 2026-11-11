"Soykırımcı Joe" sloganları yükseldi: Dublin'de Biden'a sert protesto! Süt kutuları fırlattılar
Dublin'deki Trinity College'da oğlu Hunter Biden onuruna düzenlenen törene katılan eski ABD Başkanı Joe Biden, alan ayrıldığı sırasında Filistin yanlısı göstericilerin sert protestolarıyla karşılaştı. Göstericiler Biden'a süt kutusu gibi cisimler fırlatırken "Soykırımcı Joe" sloganları attı.
Eski ABD Başkanı Joe Biden, İrlanda'nın başkenti Dublin'e yaptığı ziyarette Filistin yanlısı göstericilerin protestolarıyla karşılaştı.
BIDEN'A SÜT KUTULU PROTESTO
Trinity College'da oğlu Hunter Biden'ın onuruna düzenlenen bir törene katılmak üzere İrlanda'da bulunan Joe Biden, binalardan ayrıldığı sırada kalabalık bir grubun tepkisiyle karşılaştı.
"SOYKIRIMCI JOE"
Göstericiler, Biden'ın konvoyuna ve güvenlik çemberine doğru süt kutuları dahil çeşitli cisimler fırlattı. Protestocular "Ellerinde kan var", "Soykırımcı Joe", "Utan" sloganlarıyla Biden'ı protesto etti.
Olay yerinde güvenlik güçleri kalabalığı kontrol altına almak için müdahalede bulunurken bazı protestocular yere yatırılarak gözaltına alındı.
Olaylar sırasında güvenlik personeli Biden'ı koruma altına alarak hızla bekleyen araca bindirdi.
Ziyaretin asıl amacının, oğlu Hunter Biden'ın "kamuoyu tartışmalarına üstün katkılarından" dolayı bir madalya alacağı ailevi ve onursal bir etkinlik olduğu ancak protestolar nedeniyle olayın gergin bir atmosferde sonlandığı belirtildi.