Biden'a İrlanda'da protesto. Fotoğraf: AP

Olaylar sırasında güvenlik personeli Biden'ı koruma altına alarak hızla bekleyen araca bindirdi.

Ziyaretin asıl amacının, oğlu Hunter Biden'ın "kamuoyu tartışmalarına üstün katkılarından" dolayı bir madalya alacağı ailevi ve onursal bir etkinlik olduğu ancak protestolar nedeniyle olayın gergin bir atmosferde sonlandığı belirtildi.

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