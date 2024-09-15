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Gözler Immobile’de

Beşiktaş’ın İtalyan yıldızı Trabzonspor karşısında da gollerine devam etmek istiyor. Immobile, Kartal’la çıktığı 6 resmi müsabakada 7 gol kaydetti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 15 Eylül 2024
Gözler Immobile’de

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Siyah-Beyazlı takımda Ciro Immobile fırtınası var. İtalyan forvet attığı goller ile takımına katkı yapmaya devam ediyor. Galatasaray'a Süper Kupa maçında 2 gol, Antalya filelerini de 2 kez sarsan tecrübeli oyuncu, Lugano maçında da duble yaparak klasını konuşturmuştu. Milli aradan önceki Sivasspor mücadelesini de boş geçmeyen yıldız, oynadığı 6 resmi maçta 7 gol attı. 35 yaşındaki ismin bu performansı Trabzonspor cephesini kara kara düşündürüyor. Geçtiğimiz günlerde İtalya'da gazeteler Immobile'nin geri döndüğünü müjdelemişti. Geçen sezon beklentilerin altında kalan İtalyan golcü, Beşiktaş'a gelince Türkiye'de yeniden hayat buldu. Siyah-Beyazlı taraftarlar derbide ondan çok şey bekliyor.

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