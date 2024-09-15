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Fırtına zafere kitlendi

Takımın başına geçer geçmez ‘Dik oyun’ felsefesini oturtan Güneş, hücum futboluyla derbiden 3 puan ile ayrılmayı hedefliyor.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 15 Eylül 2024
Fırtına zafere kitlendi

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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş maçı öncesi hem camiaya, hem de oyunculara yeni bir başlangıç mesajını verdi. Bunu da desteklemek amacıyla genellikle sezon başlarında alışılan malzemeci, sağlık ekibi, teknik personel ve futbolcuların katıldığı toplu fotoğraf çekildi. Yeni bir sayfa açıldığı mesajı vurgulandı. Güneş işe takımın oyun planında radikal değişiklikler yaparak başladı.

OYUNCULARINA AŞILADI
Abdullah Avcı döneminde oynanan pas oyununu bir kenara koyan tecrübeli teknik adam, "Kontrollü pas tamam ama serbest oyunda yokuz. Daha fazla dikine pas çalışacağız" diyerek, oyun planını netleştirdi. Güneş antrenmanlarda takımı daha çok sonuç odaklı olarak çalıştırdı. Beşiktaş derbisinde hücum futbolu oynanacak. Şenol Güneş, yeni golcü Simon Banza'yı ilk 11'de görevlendirecek. 10 numara Cham da ilk kez 11'de başlayacak.

ÖZEL PRİM BELİRLENDİ
Trabzonspor yönetiminin bugün oynanacak Beşiktaş maçı öncesi Şenol Güneş'in oyuncuları ekstra motive etmesine destek vermek amacıyla özel prim belirlediği öğrenildi.

TRİBÜNLERDEN ÖZEL KAREOGRAFİ
Trabzonspor-Beşiktaş derbisi kapalı gişe oynanacak... Taraftarların Şenol Güneş için özel bir koreografi hazırladığı öğrenildi.

Trabzon-Beşiktaş derbisi öncesi Bordo-Mavili taraftarların hazırlıkları sürüyor. Bordo-Mavili taraftar grupları bu önemli karşılaşma için özel bir koreografi üzerinde çalışıyor. Koreografinin ana temasını Şenol Güneş figürü oluşturacak. Ayrıca, yaklaşık bin 200 balon, 40 el bayrağı ve çok sayıda pankartın kullanılacağı bu özel gösteride, son dönemde Türkiye gündeminde öne çıkan Narin'e ithafen de bir görselin yer alacağı öğrenildi.

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