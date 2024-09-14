Osimhen sahne alıyor

Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı golcü Victor Osimhen bugün ilk maçına çıkıyor. Önceki gün ilk idmanına çıkan ve Çaykur Rizespor maçında ikinci yarıda oynaması beklenen yıldız golcünün performansı merak ediliyor. 100 milyon Euro piyasa değeri olan Osimhen, Galatasaray'dan yıllık 6 milyon Euro maaş alacak. Öte yandan Napoli, Victor Osimhen'in sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. Oyuncunun serbest kalma bedeli ise 130 milyon Euro'dan 75 milyon Euro'ya düşürüldü.

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