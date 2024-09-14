Deplasman yasağı devam ediyor

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ı arayıp deplasman yasağının kaldırılmasını rica etti. Yıldırım ise "Kulüpler talep etti bu yasağı, geri çekerlerse kaldırırız" dedi. Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşma öncesi Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, kulüplerle görüşse de deplasman yasağı kararı güvenlik nedeni ile kaldırılmadı... Trabzonspor, karar sonrası deplasman tribünü biletlerini yeniden satışa açarken, Beşiktaş taraftarı Papara Park'a gelemeyecek.

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