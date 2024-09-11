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Adım adım Zalewski: Galatasaray, Polonyalı futbolcunun transferini bitiriyor

Sarı-Kırmızılılar dün yapılan görüşmelerde hem Roma hem de Nicola Zalewski ile aradaki pürüzleri büyük oranda giderdi. Cenk Ergün, İbrahim Hatipoğlu ve Abdullah Kavukçu bunun üzerine özel uçakla Roma’ya gitti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 11 Eylül 2024
Adım adım Zalewski: Galatasaray, Polonyalı futbolcunun transferini bitiriyor

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Beklenen transferleri Avrupa listesine yetiştiremediği için büyük eleştiri alan Galatasaray'da çok hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar 3-4 gündür bitirmek için büyük uğraş verdiği Nicola Zalewski'nin transferinde adım adım mutlu sona yaklaşıyor. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre yönetim dün yaptığı görüşmelerde Roma ile aradaki pürüzleri büyük oranda giderdi.

15 MİLYONDAN KAPIYI AÇTILAR
İlk yapılan zirvede kapıyı 15 milyon Euro'dan açan Serie A kulübünün son olarak yapılan bonuslarla 10 milyon Euro'luk teklifi kabul ettiği be- lirlendi. Galatasaray'ın Zalewski ile de 2.5 milyon Euro maaş ve 4 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığı belirlendi. Bu gelişmelerin ardından Sarı- Kırmızılılar'da transfer operasyonlarını yürüten Cenk Ergün, İbrahim Hatipoğlu ve Abdullah Kavukçu hemen özel uçakla Roma'ya gitti. Burada hem İtalyan kulübü hem de Zalewski'nin menajeriyle son görüşmelerin yapılması ve Polonyalı yıldızın transferinin bitirilmesi bekleniyor. OKAN

BURUK ISRARLA İSTİYOR
Okan Buruk'un ısrarla istediği isimlerden biri olan Nicola Zalewski, Osimhen hamlesi sonrası geçilmesi beklenen 3'lü sistemin çok önemli bir parçası olacak.

G.SARAY'IN ELİ DAHA GÜÇLÜ!
22 yaşındaki Nicola Zalewski, Roma'da sözleşmesinin son senesine girmiş durumda. Bu nedenle pazarlıklarda Roma'nın eli çok güçlü değil. Galatasaray yönetimi bu kozunu iyi kullanarak Polonyalı yıldızı olabildiğince düşük bir maliyetle bitirmek istiyor.

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