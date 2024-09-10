Kerem Aktürkoğlu şov yaptı! Milli Takımımız İzlanda engelini 3 golle aştı

A Milli Takımımız siftah yaptı... Avrupa Uluslar B Ligi 4. Grup'ta mücadele eden Türkiye grubundaki 2. maçında İzlanda'yı 3-1 yenerek ilk galibiyetini aldı. Maça fırtına gibi bir başlangıç yapan Ay-Yıldızlılar 2. dakikada golü buldu.

Umut Nayir'in pasında Kerem Aktürkoğlu yaptığı şık vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. 37'de İzlanda'nın köşe atışında Palsson kafa vuruşuyla eşitliği sağlayan golü attı: 1-1. 45+2'de kazandığımız serbest vuruşta Hakan Çalhanoğlu'nun topu barajdan döndü. Devre 1-1 berabere sona erdi.

KEREM'DEN JENERİKLİK GOL

47'de Kerem'in yaptığı ortada kaleci topu kontrol etti. 52'de Eren'in pasında Kerem sağ ayağıyla topa nefis vurarak hem kendisinin hem de takımımızın 2. golünü attı. 2-1. 62'de Orkun'un vuruşunda top auta gitti. 88'de Arda'nın pasında Kerem Aktürkoğlu bir kez daha fileleri havalandırdı. Böylece Türkiye rakibini 3-1 mağlup ederek grubunda liderliğe yükseldi.

TÜRKİYE DAİMA ZİRVEYE OYNAMALI

Kerem Aktürkoğlu maçtan sonra çok önemli bir sonuç elde ettiklerini söyledi. Taraftarlara teşekkür eden milli oyuncu, "Türkiye her zaman zirveye oynamalı. Hedefimiz A Ligi'ne çıkmak. 3 gol atmak sevindirici. Taraftarımıza armağan ediyorum" diye konuştu.



BAŞTAN SONA ÜSTÜNDÜK

A Milli Takımımız İzlanda karşısında her iki yarıda da çok üstün bir futbol sergiledi. Kerem attığı 3 golle yıldızlaşırken tüm futbolcular görevlerini harfiyen yerine getirdi. Ay-Yıldızlı futbolcular karşılaşma sonrasında büyük sevinç yaşadı.



GALLER 3 DAKİKADA 3 PUANI KAPTI!

A Milli Takımımız'ın bulunduğu grupta oynanan diğer karşılaşmada Galler deplasmanda Karadağ'ı 2-1 yenmeyi başardı. 1'de Moore, 3'te Wilson'un golleriyle 2-0'ı yakalayan Galler 73'te Camaj'la kalesinde gol görse bile mücadeleden 2-1 galip ayrılmayı başaran takım oldu.

102. YIL DÖNÜMÜ COŞKUYLA KUTLANDI

İzmir'in düşman işgalinin kurtuluşunun 102. yıl dönümünde İzmirli sporseverler, ellerinde Türk bayraklarıyla tribünleri doldurarak marşlar eşitliğinde milli takıma destek verdi. Müsabakadan önce tribünde dev Türk bayrağı açılırken tribünler yeri göğü inletti.