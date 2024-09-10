İzlanda kabusu tarihi günde bitti

A Milli Takımımız'ın İzlanda talihsizliği nihayet bitti. Rakibini en son 13 Ekim 2015'te 1-0'lık skorla mağlup eden Türkiye dün İzlanda'yı yenerek şeytanın bacağını kırdı.

Böylece rakibimizi 9 yıl sonra yenmeyi başardık. Rakibine karşı daha önce 12 resmi, 1 özel karşılaşmada 2 galibiyet, 8 yenilgi, 3 beraberlik alan Ay-Yıldızlı ekip en son oynadığı maçta 2019 yılının Kasım ayında İzlanda ile evimizde 0-0 berabere kalmıştı. Rakibimizle ilk kez 24 Eylül 1980'de İzmir'de karşılaşan Türkiye o maçtan 3-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı. Türkiye'de oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi alan milliler galibiyet sayısını 3'e çıkardı.