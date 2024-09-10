A Milli Takım Teknik Direktörü Montella: "Ülkemize armağan ediyorum"

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella , "Güzel bir gece yaşatmak istiyorduk. O yüzden böyle oynadığımız için, bazen çok yorulsak da, çok güzel performansla kazandığımız için bu galibiyeti ülkemize armağan ediyoruz. Çok fazla çözüm üretebilen bir takımız. Avrupa Şampiyonası'nda da yüksek seviyelerde bunu kanıtladık. Gayet mutluyuz. Hem taraftarımız hem takım için çok mutluyum hem de Kerem için mutluyum. Kerem'in 3 golü pozitif notlardan biri. Hazır gördüğümü ve oynatmak istediğimi söyledim. Önemli, pozitif notlarımız var. Hem taraftarımız hem takım için mutluyum" dedi.

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