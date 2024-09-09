Vincenzo Montella İzlanda maçı öncesi birliktelik çağrısı yaptı!

A Milli Takım'ın İtalyan Teknik Direktörü Vincenzo Montella İzlanda maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İzlanda'yı değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Çok iyi ve kompakt bir takım. Maçlarını izleyince, hocanın prensiplerinin İtalyan hocaların prensibine uygun olduğunu gördüm. İngiltere'yi yendiler. Saygı duyduğumuz bir takım. İzlanda tarihsel olarak baktığımızda da zorlu bir rakip. 13 kez karşı karşıya gelip sadece 2 galibiyet alabildiğimiz bir takımla oynayacağız. Son galibiyetimiz de 9 yıl önce" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım'da forma giyen futbolculara destek olunması gerektiğini söyleyen Montella, "Hocalara gelen eleştiriyi kabul edebilirim. Fakat oyunculara gelen eleştirilere anlam veremiyorum. Futbolcularımızı bölmeye çalışmamamız gerekiyor. Sadece bizim değil, dışarıda da birliktelik gerekiyor. 10 kişi kaldığımızda futbolcularımız başarılı işler yaptılar. Futbolcularımız gösterdikleri performansla bunu hak ediyor. Tekrar ediyorum, birlikten her zaman güç doğar ve daha güçlü oluruz" şeklinde konuştu.

UMUT NAYİR 11'DE

İtalyan teknik adam Vincenzo Montella, bugünkü maçta forvet hattında zorunlu bir değişikliğe gidecek. Tecrübeli çalıştırıcının kırmızı kart cezalısı Barış Alper Yılmaz'ın yerine forvette Umut Nayir'e şans vermesi bekleniyor. Galler maçında 2. yarıda süre alan Hakan Çalhanoğlu'nun da İzlanda maçına 11'de başlayacağı, Orkun Kökcü'nün ise yedek soyunacağı öğrenildi.



3 PUANI ALACAĞIZ

Basın toplantısında katılan Okay Yokuşlu da,"İlk maçta beraberlik ve kırmızı kart ama bu maç geride kaldı. Elimizde bir fırsat var. Bu güzel şehirde, taraftarımızın önünde inşallah gerekeni yapacağız ve 3 puanı alacağız" ifadelerini kullandı.