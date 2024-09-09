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Tarihe geçen başarı: Paris 2024'te 6'sı altın, 10'u gümüş, 12'si bronz 2 madalya kazandık!

2024 Paris Olimpiyatları’nda yaşanan hayal kırıklığı sonrası Paralimpik Oyunları’nda yüzümüz güldü. Milli sporcularımız, madalya rekoru kırarak tarihi başarıya imza attı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 09 Eylül 2024
Tarihe geçen başarı: Paris 2024’te 6’sı altın, 10’u gümüş, 12’si bronz 2 madalya kazandık!

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Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos'ta açılış töreniyle başlayan Paralimpik Oyunları, dün gerçekleşen kapanış töreniyle sona erdi. Türkiye, oyunlarda tarihi başarı elde etti.

Müsabakaların son gününde karşılaşması olmayan milli sporcular; oyunları 6 altın, 10 gümüş, 12 bronz madalyayla tamamladı. Birçok açıdan tarihe geçen organizasyonda 6 altın madalyayla Rio 2016'daki 3 altın madalyayı 2 kat geçen Türkiye, Tokyo 2020'de kazandığı toplam madalya sayısını da neredeyse 2'ye katladı ve rekor kırarak oyunları 28 madalyayla bitirdi. 2024 Paris Olimpiyatları'nı 8 madalya ile tamamlamamız eleştiri konusu olmuştu. Bu başarısızlığın ardından Paralimpik Oyunları'nda milli sporcularımızın başarısı göğsümüzü kabarttı. Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Her bir sporcumuza emekleri için sonsuz teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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