Tarihe geçen başarı: Paris 2024’te 6’sı altın, 10’u gümüş, 12’si bronz 2 madalya kazandık!

Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos'ta açılış töreniyle başlayan Paralimpik Oyunları, dün gerçekleşen kapanış töreniyle sona erdi. Türkiye, oyunlarda tarihi başarı elde etti.

Müsabakaların son gününde karşılaşması olmayan milli sporcular; oyunları 6 altın, 10 gümüş, 12 bronz madalyayla tamamladı. Birçok açıdan tarihe geçen organizasyonda 6 altın madalyayla Rio 2016'daki 3 altın madalyayı 2 kat geçen Türkiye, Tokyo 2020'de kazandığı toplam madalya sayısını da neredeyse 2'ye katladı ve rekor kırarak oyunları 28 madalyayla bitirdi. 2024 Paris Olimpiyatları'nı 8 madalya ile tamamlamamız eleştiri konusu olmuştu. Bu başarısızlığın ardından Paralimpik Oyunları'nda milli sporcularımızın başarısı göğsümüzü kabarttı. Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Her bir sporcumuza emekleri için sonsuz teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.