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Şenol Güneş başarı için gerekli gördüğü kanunları ilk günden hayata geçirdi!

Beşiktaş maçı öncesi disiplini yeniden düzenlemek isteyen Şenol Güneş, tüm personele belirli sınırlar çizerken, oyunculara da, “Hak eden formayı alacak” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 09 Eylül 2024
Şenol Güneş başarı için gerekli gördüğü kanunları ilk günden hayata geçirdi!

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11 yıl sonra Trabzonspor'a dönen Teknik Direktör Şenol Güneş, göreve başlar başlamaz birçok alanda değişiklikler yapmaya başladı. Bordo-Mavili takımın teknik patronu, başarı için gerekli gördüğü kanunları ilk günden hayata geçirdi.

Takımdaşlık bağlarını ve camiadaki bütünlüğü sağlamak adına adımlar atan tecrübeli çalıştırıcı, tesislerde ciddiyetsizlik istemediğini söyledi. Futbolcularına "Hak eden, isteyen formayı giyecek" diyen kurt hoca, personelin çalışma alanlarında da değişiklik yaptı. Milli takım arasında özellikle oyuncuların geçmiş sakatlık ve performans verilerini inceleyen Güneş'in, eksiği olan oyuncularına özel program verdiği öğrenildi. Futbolcuların fiziksel verilerini daha da iyileştirmek isteyen Fırtına'nın teknik patronu; çok koşan, temaslı ve dikine oynayan bir takım kimliği ortaya koymayı hedefliyor. Öte yandan idmanları çift olarak yazan Güneş, takımın başarıya ulaşması için bu tempoda gitmesinin daha doğru olacağına inanıyor.

ÇİZGİNİN DIŞINA ÇIKMAYIN
Şenol Güneş'in kulüp personeline bazı kurallar koyduğu öğrenildi. Deneyimli teknik adamın; doktor, malzemeci, masör, medya ekibi dahil herkese "Kendi görev alanınızın dışına çıkmayın. Başkalarının sınırlarına girmeyin. Antrenman anında sahada antrenör ve tercümanların dışında kimseyi görmek istemiyorum" dediği aktarıldı.

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