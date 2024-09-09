A Milli Futbol Takımı İzlanda önünde

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında bugün İzmir'de İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadele, 21.45'te başlayacak.

Karşılaşmada Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgji düdük çalacak. Uluslar Ligi'ndeki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak Türkiye'de Galler maçında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz, bu mücadelede forma giyemeyecek. Cezası biten Merih Demiral ise şans verilmesi durumunda takımdaki yerini alabilecek. Türkiye, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalmış, İzlanda ise sahasında Karadağ'ı 2-0 yenmişti. İlk maçlar sonunda İzlanda 3 puanla lider durumda bulunuyor, Ay-yıldızlı ekip ise 1 puana sahip.