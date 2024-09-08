Fener’de Medina tartışması!

Fenerbahçe ısrarla transfer etmek istediği Cristian Medina'da mutlu sona ulaştı. Arjantin kulübü, 22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunu ocak ayına kadar takımda tutmak istiyordu. Medina, Başkan Riquelme ile yaptığı görüşmede takımdan ayrılıp Fenerbahçe'ye gitmek istediğini yineledi. Riquelme'nin "Yıl sonuna kadar takımda kalırsan, gitmene izin veririm" teklifine Medina onay verince, transfer mutlu sonla noktalandı. Sarı-Lacivertliler bu transfer için 15 milyon dolar ödeyecek. Medina'nın ocak ayında takıma katılacak olması tartışmaları beraberinde getirdi. Taraftarlar, "Fred'in takımda yedeği yok. Christian Medina Boca Juniors'ta kaldığı sürede sakatlanırsa ne olacak! Yönetim oyuncuyu yaz transfer döneminde transfer etmeliydi" yorumlarında bulundular. Medina, Boca Juniors'ta 155 maçta 9 gol ve 11 asist üretti.

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