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15 milyon Euro'luk teklif geri çevrildi

Aston Villa’nın transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala Semih Kılıçsoy için yaptığı 15 milyon Euro’luk teklif Beşiktaş tarafından reddedildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 08 Eylül 2024
15 milyon Euro’luk teklif geri çevrildi

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Premier Lig'in köklü külüplerinden Aston Villa, Beşiktaş'la temasa geçerek genç yıldız Semih Kılıçsoy ile ilgili bilgi talep etti. Yapılan zirvenin ardından İngiliz ekibi, yaz transfer döneminin son günlerinde milli futbolcunun transferi için şartları sordu. Sonrasında Bordo-Mavili kulübün yöneticileri, bu transferin gerçekleşmesi için Kartal'a 15 milyon Euro bonservis teklif etti. Yoğun transfer döneminde olan Siyah-Beyazlılar, Semih'i bu yaz herhangi bir şekilde göndermeyi planlamadıklarını net bir şekilde belirtti. Giovanni van Bronckhorst da "geri çevrilemez" bir teklif gelmedikçe genç yeteneğin takımda kalmasını istemişti. Bu sebeple yönetim, Aston Villa'nın talebine olumlu yanıt vermedi. Semih Kılıçsoy, bu sezon 5 maçta 2 asist yaparken, geçen yıl ise 35 karşılaşmada 12 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.

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