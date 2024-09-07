Aslan’ın Rabiot inadı

Galatasaray'da orta saha transferi için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı takım yoğun bir şekilde görüşmelerini sürdürdüğü ancak renklerine bağlayamadığı Fransız orta saha Adrien Rabıot'dan vazgeçmiyor. Avrupa'ya yetiştirmek için serbest statüde bulunan 29 yaşındaki oyuncuya 8.5 milyon Euro yıllık ücretin yanı sıra 5 milyon Euro da imza parası öneren ancak bu teklifi kabul edilmeyen Galatasaray, yıldız ismin menajerliğini yapan annesiyle yeniden temas kurdu. Aslan'ın Rabiot için kısa süre içerisinde yeni bir teklif yapacağı öğrenildi. Şu ana kadar Barcelona, Real Madrid, Milan ve Körfez ekiplerini geri çeviren yıldız oyuncunun Galatasaray'a gelip gelmeyeceği merak konusu. Fransa Milli Takım Teknik Teknik Direktörü Didier Deschamps da "Adrien Rabiot utanç verici bir durumun içinde. Umarım en kısa sürede onu aramızda görebileceğimiz bir takıma imza atar" ifadelerini kullanmıştı.

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