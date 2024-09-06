Trabzonspor’da 5.Şenol Güneş dönemi resmen başladı! İlk idmana çıktı

Trabzonspor'da 5.Şenol Güneş dönemi resmen başladı. Karadeniz ekibi, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş'in 5. dönemindeki ilk antrenmanına çıktı. Dinamik ısınma ile başlayan antrenman geçişli rondo çalışması, 7'ye 2 ve dar alanda oyun ile devam etti.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in zaman zaman çalışmayı durdurarak futbolcularına uyarılarda bulunduğu gelen bilgiler arasında. İdman dar alanda çift kale maç ile tamamlandı. Bordo- Mavililer, bugün yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. Öte yandan kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teknik direktörümüz Şenol Güneş yönetiminde Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladık." ifadelerine yer verilirken Şenol Güneş'in takımın başındaki antrenmanından görseller paylaşıldı.