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Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç toplantı sonrası açıklamada bulundu

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, “Yabancı kuralı ile ilgili bir konuşmamız oldu. Yabancı sayısını artırmadan birkaç kulübümüzü bu yükten nasıl kurtarabiliriz diye düşüncelerimiz oldu” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 06 Eylül 2024
Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç toplantı sonrası açıklamada bulundu

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Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç dün gerçekleştirilen toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu. Koç, "Kulüpler Birliği'nde yabancı kuralı ile ilgili bir konuşmamız oldu. Toplantı biter bitmez TFF'yi de aradık. Yabancı sayısını artırmadan birkaç kulübümüzü bu yükten nasıl kurtarabiliriz diye düşüncelerimiz oldu. Bu sorunu olmayan kulüpler de sorunu olan kulüplere destek olunması gerektiğini açık ve net bir şekilde ifade ettiler" dedi.

Ali Koç, "Olağan toplantılarımızdan birini yaptık, 3 kulübümüz katılamadı. Önümüzdeki hafta TFF'ye ziyaretimiz olacak. Konuşmak istediğimiz konuların üzerinden geçtik. En önemli gündem maddelerinden biri MHK yapısıydı. MHK yapısı nasıl olmalı, hakemler nasıl geliştirilmeli, atamalar nasıl olmalı?" diye konuştu.

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