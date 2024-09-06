Hüseyin Çimşir geri döndü!

Karadeniz temsilcisinde 5.kez göreve başlayan Teknik Direktör Şenol Güneş, ekibini şehre geldikten sonra belirlemeye başladı. Deneyimli teknik adam, ilk olarak 2019-2020 sezonunda Ünal Karaman'ın yardımcılığını yapan ve aynı sezon Karaman ile yollar ayrıldıktan sonra teknik direktörlüğe getirilen Hüseyin Çimşir ile görüştü. Çimşir, görevi seve seve kabul etti. 45 yaşındaki teknik adam, 4 sezon aradan sonra Trabzonspor'a dönmüş oldu. Güneş'in diğer yardımcısı ise uzun yıllar birlikte çalıştığı Şeref Çiçek oldu. Çiçek de dün Trabzon'a gelerek çalışmalara başladı.

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