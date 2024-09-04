Yine yeniden aşk! Lucas Torreira’dan sevgilisi Devrim Özkan’a doğum günü sürprizi

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ve ünlü oyuncu Devrim Özkan, bir süre birlikte olduktan sonra yollarını ayırmışlardı. Ancak, Devrim Özkan'ın Galatasaray ile Young Boys arasında oynanan Şampiyonlar Ligi eleme maçını izlemek için stadyuma gelmesi, ünlü çiftin yeniden bir araya geldiğini ortaya çıkarmıştı. Galatasaray, hafta sonu Adana Demirspor deplasmanından 5-1'lik galibiyetle döndü. Sarı-kırmızılılar milli araya mutlu giderken futbolcular da tatile çıktı.

ÖPÜCÜK KONDURDU!

Galatasaray'ın başarılı orta sahası Torreira ise soluğu sevgilisi Devrim Özkan'ın yanında aldı. Lucas Torreira, 8 ay sonra yeniden barıştığı sevgilisine doğum gününde sürpriz yaptı. Pasta hazırlatan Torreira, deniz kenarında Özkan'ı şaşırtmayı başardı. Devrim Özkan, pastadaki mumları üflerken sevgilisine bir teşekkür öpücüğü kondurmayı da ihmal etmedi.