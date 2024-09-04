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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Şenol Güneş ile anlaşılmasının ardından açıklama yaptı

Trabzonspor Başkanı Doğan, "Süper Lig maratonunun henüz başındayız. Hedeflerimize daha tecrübeli bir hoca ile varabileceğimize inandık ve efsanemiz Şenol Güneş ile anlaşma sağladık. Hocamız yuvasına geri döndü" ifadesini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 04 Eylül 2024
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Şenol Güneş ile anlaşılmasının ardından açıklama yaptı

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Şenol Güneş ile anlaşılmasının ardından yazılı bir açıklama yaptı. Doğan, şu ifadeleri kullandı: "Yönetim kurulu toplantımızda üç isim üzerinde enine boyuna tartıştık. Takımımızın güçlü bir iskeleti var ve Süper Lig maratonunun henüz başındayız. Bütün bunları üst üste koyunca hedeflerimize daha tecrübeli bir hoca ile varabileceğimize inandık ve efsanemiz Şenol Güneş ile bugün itibarıyla anlaşma sağladık." Başkan Ertuğrul Doğan, açıklamasını şöyle tamamladı:

CAMİAMIZ KENETLENSİN
"Trabzonspor'umuzun hemen hemen her başarısında yer alan, teknik adamlığı döneminde şampiyonluk kazandırmış, bizim gibi düşünen, bizim gibi inanan ve tamamen 'bizden biri' olan Şenol hocamıza 'yuvana yeniden hoş geldin' diyorum. Camiamızdan, bir ve beraberce hareket ederek kenetlenmesini özellikle rica ediyorum."

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