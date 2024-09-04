PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Hesap vakti! Dilan Polat ve diğer sosyal medya fenomenleri hakim karşısına çıkacak

Bugün hakim karşısına çıkacak olan Dilan Polat, eşini Çorlu’da ziyaret etti. Cezaevine giderken 30 bin liralık sandalet giydi. Öte yandan haklarında dava açılan sosyal medya fenomenleri de "Dolandırıcılık, kara para aklama ve ponzi yöntemiyle vurgun" suçlamalarıyla bugün hakim karşısında olacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 04 Eylül 2024
Hesap vakti! Dilan Polat ve diğer sosyal medya fenomenleri hakim karşısına çıkacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kara para aklamakla suçlanıp tutuksuz yargılanan Dilan Polat, hakim karşısına çıkmak için geri sayıma geçti. Bugün görülecek duruşma öncesi eşi Engin ve kayınpederi Sezgin Polat'ı ziyarete gitti.

Ünlü fenomenin zayıflaması dikkat çekti. Ancak bir ilginç nokta da sandaletleriydi. Malvarlığına el konulan Polat'ın ayakkabıları 30 bin TL'ydi. Gözlüğü de hayret ettirdi: 11 bin TL.

Fenomenler için hesap vakti geldi. Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 28 sanıklı dava bugün, yarın ve 6 Eylül'de Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu tutuksuz sanıklar için mahkeme, duruşma günü hazır edilmeleri için zorla getirme kararı çıkardı.

Polat çiftinin yanı sıra Candan kardeşler de hakim karşısında olacak. Bir televizyon programıyla ünlenen fenomen kardeşlerin de aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Bahar Candan'ın 44 yıla, Nihal Candan'ın ise 24 yıla kadar hapsi istendi. Candan kardeşlerin yargılanacağı davada bugün başlayacak. Duruşmalar, 6,11,13,18 ve 20 Eylül tarihlerinde de yapılacak.

TİPLERİ KAYDI
"Var Böyle Tipler" hesabıyla ünlenen tutuklu sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ile eşi Beril Talu'nun 195'er yıl hapsi istendi
ARZU KAYA

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye’ye geliyor! Ankara’da önemli görüşme! Başkan Erdoğan davet etmişti | Hedef 15 milyar dolarlık ticaret
Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik ilk kez konuştu: Nuri Alço’ya şoke eden suçlama: Prim kasıyor! Şüpheli ölümün nedeni ne?
Dilan ve Engin Polat çifti ile Candan kardeşler hakim karşısına çıkacaklar! Hesap vakti geldi
HESAPLAR DEĞİŞTİ | TÜİK enflasyonu açıkladı SSK ve Bağ-Kurlunun Ocak zammı değişti! İşte kalem kalem yeni maaşlar
İsrail’de öfke dinmiyor! Sokaklar karıştı: Netanyahu Hükümeti’ne ateşkes protestosu
MEMURA ENFLASYON FARKI | Memura Ocak’ta yüzde 15.41’lik zam! İşte meslek meslek yeni maaş hesaplaması
Gazze’deki zulmün 333. günü! Bakanlardan peş peşe destek mesajı
Kayıp Narin Güran olayında şoke eden gelişme! Tutuklanan amcası Salim Güran’ın aracında kan, kusmuk ve idrar örneği bulundu
700 bin TL nakit yüzde sıfır faizle veriliyor! Taşıt kredisi kampanyası başladı: TOGG otomobillerde...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kongre takvimini açıkladı! ’Teğmenlerin kılıçlı yemini’ tartışmalarına nokta koydu: Özel’e ’erken seçim’ yanıtı
Başkan Erdoğan kongre kararını imzaladı! AK Parti’de değişime ’Vira Bismillah’...
Trabzonspor’da Güneş doğdu! Şenol Güneş ile anlaşma tamam | Resmi açıklama geldi: Yuvana yeniden hoş geldin
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den ’kılıçlı yemin’ açıklaması: TSK’yı hastalıklı amaçlara alet etmek vahim hata!
Almanya batıyor! Önce Volkswagen ilan etti sonra rapor yayımlandı: Dijitalleşmede de geride kaldı
Rusya duyurdu! Başkan Erdoğan’dan BRICS Zirvesi davetine icabet | Nedir bu BRICS?
SON DAKİKA