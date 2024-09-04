Hesap vakti! Dilan Polat ve diğer sosyal medya fenomenleri hakim karşısına çıkacak

Kara para aklamakla suçlanıp tutuksuz yargılanan Dilan Polat, hakim karşısına çıkmak için geri sayıma geçti. Bugün görülecek duruşma öncesi eşi Engin ve kayınpederi Sezgin Polat'ı ziyarete gitti.



Ünlü fenomenin zayıflaması dikkat çekti. Ancak bir ilginç nokta da sandaletleriydi. Malvarlığına el konulan Polat'ın ayakkabıları 30 bin TL'ydi. Gözlüğü de hayret ettirdi: 11 bin TL.

Fenomenler için hesap vakti geldi. Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 28 sanıklı dava bugün, yarın ve 6 Eylül'de Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu tutuksuz sanıklar için mahkeme, duruşma günü hazır edilmeleri için zorla getirme kararı çıkardı.

Polat çiftinin yanı sıra Candan kardeşler de hakim karşısında olacak. Bir televizyon programıyla ünlenen fenomen kardeşlerin de aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Bahar Candan'ın 44 yıla, Nihal Candan'ın ise 24 yıla kadar hapsi istendi. Candan kardeşlerin yargılanacağı davada bugün başlayacak. Duruşmalar, 6,11,13,18 ve 20 Eylül tarihlerinde de yapılacak.

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ARZU KAYA