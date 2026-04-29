Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, küresel krizlerin gölgesinde yeniden şekillenen dünya ticaretinde Türkiye'nin üstleneceği kritik role ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul'da iş dünyası temsilcileriyle araya gelen Wulff, tedarik zincirlerinin Hürmüz Boğazı'ndan Akdeniz'e kaymasıyla ortaya çıkan yeni jeopolitik denklemi analiz etti. Almanya'nın kendi iç sorunlarıyla yüzleştiği bu dönemde, Türkiye'nin sunduğu stratejik avantajların yatırımcılar için taşıdığı öneme vurgu yaptı.

Almanya’nın 10. Cumhurbaşkanı Christian Wulff (Fotoğraf: Depo Photos)

DÜNYANIN TÜRKİYE'YE İHTİYACI DAHA FAZLA

Rahmi M. Koç Müzesi'nde gerçekleştirilen Alman-Türk İş Konseyi Yönetim Kurulu Toplantısı, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geleceğine ışık tuttu. Toplantıda, tedarik zincirlerindeki eksen kayması, Akdeniz limanlarının artan önemi ile Türkiye'nin jeopolitik avantajları masaya yatırıldı. Almanya'nın iç politikadaki güncel sorunları ile küresel krizlerin yarattığı yeni işbirliği zeminleri toplantının ana gündem maddelerini oluşturdu.

Toplantının amacının işbirliği fırsatlarını net şekilde dillendirmek ile mevcut potansiyeli kullanmak olduğunun altını çizen Wulff, kendine güvenen Türkiye gördüğünü dile getirdi. Dünyanın Türkiye'ye ihtiyacının, Türkiye'nin dünyaya ihtiyacından daha fazla olduğunu belirten Wulff, "Şüphesiz sahip olduğumuz en büyük sermaye karşılıklı güven. Türklerle el sıkışıyoruz. Türkiye ile el sıkışıyoruz ve karşılıklı olarak da Almanya'nın imajı Türkiye'de hala son derece iyi. Hal böyle olunca da Türkiye ve Almanya arasındaki bu potansiyeli kullanmamız gerekiyor." dedi.

HÜRMÜZ KRİZİ TÜRKİYE'YE AVANTAJ

Almanya'nın Türkiye'nin en önemli ticaret ortağı olduğunu hatırlatan Wulff, lojistik hatlarındaki değişime dikkati çekti.

Türkiye lehinde pek çok unsur bulunduğunu anlatan Wulff, "Tedarik zincirinin Hürmüz Boğazı'ndan Akdeniz limanlarına doğru kaydığını görüyoruz. Akdeniz limanlarında bir yoğunluk var. Türkiye'nin jeopolitik ve stratejik olarak avantajı burada yatıyor. Başka özelliklerle birlikte personel maliyetleri görece olarak daha düşük. Almanya bu fırsatlardan faydalanmak istiyor." sözlerini sarf etti.

Alman-Türk İş Konseyi Yönetim Kurulu Toplantısı'nda konuşan eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, tedarik zincirinin Hürmüz Boğazı'ndan Akdeniz'e kaydığını belirterek Türkiye'nin önemine işaret etti (Fotoğraf: İHA)

ARTIK ESKİ ALMANYA YOK

Eski Almanya Cumhurbaşkanı Wulff, küresel ölçekte çok fazla kriz ile savaş yaşandığını, eskiden söylendiği gibi "Almanya'nın hiç sorunu yok" algısının artık geçerliliğini yitirdiğini aktardı. Almanya'nın artık kendi sorunları bulunduğunu ile bunları çözmekle meşgul olduklarını dile getiren Wulff, iç politikadaki tartışmaların bundan dolayı devam ettiğini bildirdi.

Dünyadaki büyük krizlerin aslında fırsat barındırdığını ifade eden Wulff, bu bağlamda Türkiye'nin dünyada çok büyük rol oynayacağını vurguladı.