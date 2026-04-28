Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk: PSG evinde Bayern Münih'i 5-4 mağlup etti

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finali ilk ayağında Paris Saint-Germain-Bayern Münih Fransa'da kozlarını paylaştı. Gol düellosuna sahne olan yarı finalin ilk karşılamasını 5-4 ev sahibi PSG kazandı. Mücadele, ilk yarıda 5 golün atıldığı ilk UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçı olarak tarihe geçti.

  • Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Parc des Princes'te Bayern Münih'i 5-4 mağlup etti.
  • Khvicha Kvaratskhelia çift golle PSG'nin galibiyetinde en etkili isim olurken, Ousmane Dembele de bir gol ve bir penaltı golü kaydetti.
  • Bayern Münih, Harry Kane'in penaltısıyla öne geçmesine rağmen maçtan mağlup ayrıldı.
  • Karşılaşma, ilk yarıda 5 golün atıldığı ilk UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçı olarak tarihe geçti.
  • Bayern Münih, 5-2 geride kaldıktan sonra skoru 5-4'e getirmesine rağmen beraberliği sağlayamadı.

Teknik Direktör Luis Enrique

SON ŞAMPİYON ALMAN PANZERİNİ AĞIRLADI

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son şampiyon PSG, Parc des Princes'te Alman temsilcisi Bayern Münih'i ağırladı.

Tempolu başlayan mücadelenin 17. dakikasında Harry Kane'in penaltı golüyle geriye düşen PSG, Khvicha Kvaratskhelia ve Joao Neves'in 9 dakika içinde attığı gollerle 2-1 öne geçti.

Bavyera ekibi, Michael Olise'nin 41. dakikada attığı şık golle skora dengeyi getirirken, ev sahibi ekip 45+5. dakikada Ousmane Dembele'nin penaltı golüyle devreye 3-2 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda da büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmada PSG, 56 ve 58. dakikalarda Kvaratskhelia ve Dembele'nin golleriyle farkı 3'e çıkardı: 5-2.

Çabuk toparlanan Bayern Münih, bu kez üst üste 2 golle karşılık veren taraf oldu. 65. dakikada Dayot Upamecano ile fileleri havalandıran konuk ekip, 68. dakikada Luis Diaz ile skoru 5-4'e getirdi.

Kalan bölümde skoru koruyan Fransız temsilcisi, uzun süre hafızalardan silinmeyecek maçtan 5-4 galip ayrıldı.

İLK YARIDA 5 GOLÜN ATILDIĞI İLK YARI FİNAL MAÇI

PSG ile Bayern Münih arasındaki mücadele, ilk yarıda 5 golün atıldığı ilk UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçı olarak tarihe geçti. Karşılaşma ayrıca en çok gol atılan yarı final maçı oldu.

IFAB düğmeye bastı: Ağzını kapatan futbolcuya direkt kırmızı kart!
SONRAKİ HABER

Ağzını kapatana kırmızı kart!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler