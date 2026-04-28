Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde etkili olan ılıman hava yerini serin ve yağışlı bir sisteme bırakıyor. Özellikle cuma gününden itibaren kuzeybatıdan başlayacak sıcaklık düşüşü hafta sonu itibarıyla yurt genelinde hissedilecek.
Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının birçok bölgede normallerin altına inmesi beklenirken yağışlı sistemin de geniş bir alana yayılacağı öngörülüyor.
YAĞIŞLAR GENİŞ ALANA YAYILACAK
Hafta ortasına kadar batı bölgelerde parçalı bulutlu ve görece ılık bir hava etkili olacak. Ancak cuma günüyle birlikte Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de sağanak yağışlar başlayacak.
Cumartesi ve pazar günleri ise yağışlı sistemin İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'ya ilerlemesi bekleniyor. Birçok ilde sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış görülecek.
Doğu Anadolu'nun doğusunda, özellikle Van çevresinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
YÜKSEK KESİMLERE KAR SÜRPRİZİ
Sıcaklıkların ani düşüşüyle birlikte yüksek rakımlı bölgelerde kış koşulları yeniden etkisini gösterecek.
Özellikle:
için karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı beklentisi bulunuyor. Bu durumun hafta sonu etkisini artırması öngörülüyor.
BÜYÜKŞEHİRLERDE SICAKLIK SERT GERİLEYECEK
Sıcaklık düşüşü, büyük şehirlerde de belirgin şekilde hissedilecek.
kadar gerileme bekleniyor.
Bu düşüşle birlikte özellikle sabah ve akşam saatlerinde hissedilen serinlik artacak.
SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR
Meteoroloji uzmanı Adil Tek, Balkanlar üzerinden gelen yeni sistemle birlikte sıcaklıkların düşeceğini ve cuma gününden itibaren yurt genelinde yağışların etkili olacağını açıkladı. Hafta sonu ise Türkiye genelinde serin ve yağışlı hava hakim olacak.
DOĞU'DA YAĞIŞ BATI'DA SERİN HAVA
Meteoroloji uzmanı Adil Tek, mevcut hava durumuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, yurdun batısında açık ancak serin bir hava etkili olduğunu belirterek, "Sıcaklıklar geçtiğimiz hafta sonuna göre biraz daha düştü, güneş görülse de değerler çok yükselmiyor" dedi.
Doğu bölgelerinde ise yağışların sürdüğünü ifade eden Tek, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinde yağmurun etkili olduğunu, bu yağışların gün içinde Güneydoğu Anadolu'ya kadar ilerleyeceğini aktardı.
YENİ SİSTEM PERŞEMBE GECESİ GELİYOR
Balkanlar üzerinden gelecek yeni yağışlı havaya dikkat çeken Tek, "Perşembe gece saatlerinden itibaren sıcaklıklarda 4-5 derecelik düşüş bekliyoruz" diyerek, sistemin ilk olarak Marmara ve Ege'nin kuzeyinde etkili olacağını söyledi.
Yağışların özellikle akşam saatlerinde etkisini artıracağını belirten Tek, hava değişiminin kısa sürede geniş bir alana yayılacağını vurguladı.
CUMA GÜNÜNE DİKKAT: KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA
Cuma gününün kritik olduğuna işaret eden Tek, "İstanbul başta olmak üzere Marmara'da kuvvetli yağış, rüzgar ve yer yer fırtına bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Yağışların gün içinde İç Anadolu ve doğu bölgelere doğru yayılacağını belirten Tek, ülke genelinde etkili bir yağışlı sistemin görüleceğini söyledi.
HAFTA SONU TÜM YURTTA ETKİLİ OLACAK
Hafta sonuna ilişkin değerlendirmede bulunan Tek, "Cumartesi ve pazar günleri kuzeyden gelen soğuk havayla birlikte ülkenin büyük bölümünde yağış görülecek" dedi.
Yağışların ağırlıklı olarak yağmur şeklinde olacağını belirten Tek, yüksek kesimlerde ve kayak merkezlerinde kar ihtimaline de dikkat çekti.
SOĞUK HAVA NE KADAR SÜRECEK?
Soğuk havanın önümüzdeki haftanın başına kadar etkisini sürdüreceğini ifade eden Tek, "Pazartesi günü batıda etkisini azaltacak, ancak doğu bölgelerde salı gününe kadar devam edecek" diye konuştu.
Bu süreçte sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceğini belirtti.
İSTANBUL İÇİN AYRI UYARI
İstanbul özelinde değerlendirmelerde bulunan Tek, "Bugün hava parçalı bulutlu ve 18-19 derece civarında, ancak yarın akşamdan itibaren yağış başlıyor" dedi.
Cuma günü için uyarıda bulunan Tek, "Kuvvetli yağmur, rüzgar ve fırtına var; sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşecek" sözleriyle dikkat çekti.
YAZ HAVASI İÇİN TARİH VERİLDİ
Sıcaklıkların ne zaman yükseleceğine de değinen Tek, "Mayıs ayının 6'sından sonra sıcaklıklar hızla artacak" dedi.
İstanbul'da önümüzdeki hafta sıcaklıkların 28-29 dereceye ulaşacağını belirten Tek, Ege ve Akdeniz'de ise 30 derecenin üzerine çıkılacağını ifade etti.
"YAZA BİR HAFTA KALDI"
Önümüzdeki süreci özetleyen Tek, "Yaklaşık bir hafta daha bu serin havayı hissedeceğiz, ardından yaz sıcaklıklarına geçiş başlayacak" diyerek, kısa süreli soğuk havanın ardından belirgin bir ısınma yaşanacağını sözlerine ekledi.
29 NİSAN BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU
MARMARA: PARÇALI BULUTLU, SABAH SAATLERİNDE SİS
Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülebilir.
EGE: ILIK VE PARÇALI BULUTLU
Ege Bölgesi'nde hava genel olarak parçalı ve az bulutlu olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor.
AKDENİZ: SAĞANAK YAĞIŞ GEÇİŞLERİ GÖRÜLECEK
Bölgede hava parçalı, zamanla çok bulutlu. İç kesimler başta olmak üzere bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
İÇ ANADOLU: YER YER SAĞANAK ETKİLİ
İç Anadolu'da parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim. Özellikle doğu kesimlerde öğleden sonra sağanak yağış görülebilir.
BATI KARADENİZ: ÖĞLEDEN SONRA YAĞIŞ GEÇİŞLERİ
Bölge genelinde parçalı bulutlu hava beklenirken, Kastamonu'nun güneyinde yerel sağanak yağış görülebilir. İç kesimlerde sis etkili olabilir.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ: SİS VE ÇIĞ RİSKİ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim. Çorum'un batısında yerel yağış bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sis görülebilir.
Yüksek kesimlerde ise çığ ve kar erimesi riski bulunuyor.
DOĞU ANADOLU: KUVVETLİ YAĞIŞ VE ÇIĞ TEHLİKESİ
Bölgenin doğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Van çevresinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Yüksek kesimlerde çığ ve kar erimesi riski devam ediyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU: ÖĞLEDEN SONRA SAĞANAK
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim. Öğleden sonra bazı illerde sağanak ve gök gürültülü yağış görülebilir.