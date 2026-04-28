Hafta sonu itibarıyla yağışlı hava Türkiye genelinde etkisini artıracak.

SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR

Meteoroloji uzmanı Adil Tek, Balkanlar üzerinden gelen yeni sistemle birlikte sıcaklıkların düşeceğini ve cuma gününden itibaren yurt genelinde yağışların etkili olacağını açıkladı. Hafta sonu ise Türkiye genelinde serin ve yağışlı hava hakim olacak.

DOĞU'DA YAĞIŞ BATI'DA SERİN HAVA

Meteoroloji uzmanı Adil Tek, mevcut hava durumuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, yurdun batısında açık ancak serin bir hava etkili olduğunu belirterek, "Sıcaklıklar geçtiğimiz hafta sonuna göre biraz daha düştü, güneş görülse de değerler çok yükselmiyor" dedi.

Doğu bölgelerinde ise yağışların sürdüğünü ifade eden Tek, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinde yağmurun etkili olduğunu, bu yağışların gün içinde Güneydoğu Anadolu'ya kadar ilerleyeceğini aktardı.