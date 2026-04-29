Kral Charles, 11 Eylül sonrası NATO'nun 5. maddeyi ilk kez yürürlüğe koyduğunu ve İngiltere'nin ABD'nin yanında olduğunu hatırlattı.

İngiltere Kralı 3. Charles, ABD Kongresindeki ortak oturumda uluslararası sistemde belirsizliklerin arttığını belirterek ABD-İngiltere ittifakının her zamankinden daha önemli olduğunu vurguladı.

İngiltere Kralı 3. Charles ABD Kongresindeki ortak oturuma hitap etti. (Haberin fotoğrafları AFP, Reuters'a aittir)

KRAL AYAKTA ALKIŞLANDI



Konuşmasından önce dakikalarca ayakta alkışlanan Kral Charles, iki ülke arasındaki tarihi bağların önemine işaret ederek, bugün de ABD ile İngiltere arasındaki güçlü ilişkilerin uluslararası sistemde önemli bir rol oynadığını vurguladı.

"BÜYÜK BİR BELİRSİZLİK DÖNEMİNİN ORTASINDAYIZ"

Kral Charles, "Büyük bir belirsizlik döneminin ortasındayız; Avrupa'dan Orta Doğu'ya uzanan çatışmaların yaşandığı bu dönemde, uluslararası toplum önünde muazzam zorluklar durmakta ve bu çatışmaların etkisi ülkelerimizin dört bir yanında hissedilmektedir." ifadesini kullandı.

Uluslararası sistemdeki kaosun, ABD ve İngiltere gibi ülkelerin üzerindeki sorumluluğu artırdığını ve bu iki ülke arasındaki ittifakın her zamankinden daha önemli olduğunu vurgulayan Charles, ABD tarihinden örnekler vererek bu konudaki yaklaşımını örneklendirdi.