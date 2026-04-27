CANLI YAYIN
Geri

Gülistan dosyasında Umut Altaş'ın babasına yeni sorgu! Bakan Gürlek açıkladı: İadesini istedik

Gülistan Doku dosyasında 6 yıl sonra kritik bir kırılma yaşandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, kaybolduğu günden itibaren tüm Türkiye genelindeki dijital ayak izlerinin çıkarılması için düğmeye basarken, elde edilecek log kayıtlarıyla delil karartma şüphesi taşıyan isimlerin tek tek tespit edilmesi hedefleniyor. Firari Umut Altaş'ın mesajlarda dile getirdiği itirafların ardından babasının yeniden sorguya alınacağı ifade edildi. AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Altaş'ın olayı çözecek kişi olduğunu belirtirken ABD'den iadesini istediklerini bildirdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan Doku'nun kaybolduğu tarihten itibaren Türkiye genelindeki tüm dijital ayak izlerini Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'ndan talep etti.
  • Kilit şüpheli Umut Altaş'ın babası Celal Altaş'a gönderdiği 'Savcıya her şeyi anlatırım', 'Sen susturuyordun ya' mesajları dosyaya girdi ve baba Altaş yeniden sorgulanacak.
  • Celal Altaş'ın jandarma sorgusunda oğluyla yaptığı yazışmalardan hiç bahsetmediği ortaya çıktı.
  • ABD'de bulunan Umut Altaş için çıkarılan kırmızı bültene baba-oğul yazışmaları eklenerek ABD makamlarına birincil delil olarak sunulacak.
  • Adalet Bakanı Akın Gürlek, Umut Altaş'ın olayı çözecek kişi olduğunu ve ABD makamlarına işin öneminin iletildiğini açıkladı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan Doku'nun kaybolduğu tarihten itibaren tüm Türkiye'deki dijital ayak izlerini istedi. Elde edilecek verilerle, delil karartma yapan şüpheliler bulunacak.

BABAYA YENİ SORGU

Ayrıca soruşturma kapsamında Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş ile babası Celal Altaş arasındaki yazışmalar, olayın 'organize infaz' olduğu şüphesini kuvvetlendirdi. Baba Altaş'ın sorguda bu mesajlardan hiç bahsetmediği ortaya çıktı. Celal Altaş'a oğlunun gönderdiği "Yaptıklarınızın bedeli olacak", "Sen susturuyordun ya!", "Öteceğim lan her şeyi" mesajları sorulacak.

Gülistan Dokunun yeni görüntüleri: Çocuklarla şarkı söyleyip böyle eğlenmişGülistan Dokunun yeni görüntüleri: Çocuklarla şarkı söyleyip böyle eğlenmiş
D"İZ"İTAL SORUŞTURMA

Türkiye, Gülistan Doku soruşturmasına kilitlendi. 6 yıl sonra raftan indirilen dosyada önemli bir gelişme yaşandı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'yla koordineli şekilde çalışan Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Doku cinayetine ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'na yazı gönderdi. Yazıda, Doku'nun bulunmasına yönelik istihbarat sistemlerinde bir çalışma yapılıp yapılmadığı soruldu.

Gülistan Doku (Haberin fotoğrafları AA, DHA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

TEK TEK SORULDU

Başsavcılık, Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'ndan şu sorularla ilgili araştırma yapılmasını talep etti:

  • Gülistan Doku'nun bulunmasına yönelik çalışmalarda sinyal bilgisi üzerinden işlem yapıldı mı?
  • Türkiye genelinde herhangi bir kolluk personeli tarafından konu incelendi mi?
  • Yapıldıysa hangi müdürlük ve hangi personel tarafından yapıldı?
  • Dönemin Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından İl İstihbarat Şube Müdürlüğüne "Bilgi talep formu" düzenlendi mi?


Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir tarafından gönderilen yazıda, bilgi ve belgelerin "çok ivedi" gönderilmesi gerektiğinin altı çizildi. Doku'yla ilgili İstihbarat Daire Başkanlığı'ndan istenen log kayıtlarının incelenmesi sonucu Doku'nun kaybolması sonrası karartma yapan şüphelilerin tespit edilmesi bekleniyor.

Altaş ve babasının yazışmaları ortaya çıktı

Öte yandan Gülistan Doku cinayetinin kilit ismi Umut Altaş'ın babasına attığı "Savcıya her şeyi anlatırım" mesajı organize örtbas şüphesini artırdı. Mesajları saklayan baba, yeniden sorgulanacak.

9 Ocak 2026 tarihli yazışmalarda ABD'ye firar eden Umut Altaş'ın babasından 9 bin dolar isteyerek, "Bugün para gelmezse savcı hanımı arar, her şeyi anlatırım. Beni Amerika'ya niye yolladığınızı söylerim!", "Bırak rol yapmayı. Sen susturuyordun ya! Öteceğim lan her şeyi. Göreceksiniz dünya kaç bucak" ifadeleri yer almıştı.

Gülistan Doku

ORGANİZE ÖRTBAS

Cinayetin üzerindeki sis perdesini dağıtacak nitelikteki yazışmalar, ABD ile yürütülen iade sürecinde en büyük koz haline geldi. Umut Altaş'ın mesajları, olayın "organize bir infaz ve örtbas" olduğu şüphelerini kuvvetlendirirken, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı dosyaya giren bu yeni veriler ışığında düğmeye bastı.

Aralarında eski Vali Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 12 kişinin "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklu olduğu Gülistan Doku soruşturmasında, başsavcılık iddianame aşamasına geçmeden önce yeni çapraz sorgular yapacak.

Soldaki Umut Altaş, sağdaki Celal Altaş.

İFADEDE SÖYLEMEDİ

Baba Celal Altaş'ın jandarma sorgusunda oğlu ile yaptığı yazışmalardan hiç bahsetmediği öğrenildi. Altaş ifadesinde, "Oğlum Umut Altaş ile yurtdışına gittikten sonra WhatsApp üzerinden şu an hafızamda olmayan ancak cep telefonumda 'Umut baba' diye kayıtlı numara üzerinden yaklaşık 4-5 ay öncesine kadar konuşuyorduk" demişti.

Mesajların dosyaya girmesiyle Celal Altaş'ın yeniden sorgulanacağı öğrenildi. Baba Altaş'a, oğlunun gönderdiği "Beni Amerika'ya niye yolladığınızı söylerim" ve "Sen susturuyordun ya!" mesajları sorulacak.

Yazışmalar Umut Altaş'ın iade sürecinde de delil olacak. Virginia eyaletinde olduğu saptanan Umut Altaş için çıkarılan kırmızı bültene yazışmalar eklenerek ABD makamlarına "birincil delil" olarak sunulacak. Umut Altaş'ın ağabeyi Sidar Altaş'ın daha önce Gülistan Doku'nun avukatlarıyla yaptığı görüntülü görüşmede, Mustafa Türkay Sonel'in Umut'a "Kız hamile kaldı, aldırmak istemedi, ben de kafasına sıktım" dediğini öne sürmüştü. Bu iddialarda baba ile oğlu arasındaki yazışmalarla birlikte "somut delil" statüsüne evrildi.

Haber: Halit Turan / Semih Kara

CHP'li İBB’nin araç sayısı 7 yılda 4 katına çıktı!
SONRAKİ HABER

CHP'li İBB’nin araç sayısı 7 yılda 4 katına çıktı!

 İstanbul'da 100 bin konutta kura netliği | DMM iddiaları yalanladı: Canlı olarak yayınlanmıştır
ÖNCEKİ HABER

İstanbul'da 100 bin konutta kura netliği

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler