Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan Doku'nun kaybolduğu tarihten itibaren tüm Türkiye'deki dijital ayak izlerini istedi. Elde edilecek verilerle, delil karartma yapan şüpheliler bulunacak.
BABAYA YENİ SORGU
Ayrıca soruşturma kapsamında Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş ile babası Celal Altaş arasındaki yazışmalar, olayın 'organize infaz' olduğu şüphesini kuvvetlendirdi. Baba Altaş'ın sorguda bu mesajlardan hiç bahsetmediği ortaya çıktı. Celal Altaş'a oğlunun gönderdiği "Yaptıklarınızın bedeli olacak", "Sen susturuyordun ya!", "Öteceğim lan her şeyi" mesajları sorulacak.
D"İZ"İTAL SORUŞTURMA
Türkiye, Gülistan Doku soruşturmasına kilitlendi. 6 yıl sonra raftan indirilen dosyada önemli bir gelişme yaşandı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'yla koordineli şekilde çalışan Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Doku cinayetine ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'na yazı gönderdi. Yazıda, Doku'nun bulunmasına yönelik istihbarat sistemlerinde bir çalışma yapılıp yapılmadığı soruldu.
TEK TEK SORULDU
Başsavcılık, Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'ndan şu sorularla ilgili araştırma yapılmasını talep etti:
Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir tarafından gönderilen yazıda, bilgi ve belgelerin "çok ivedi" gönderilmesi gerektiğinin altı çizildi. Doku'yla ilgili İstihbarat Daire Başkanlığı'ndan istenen log kayıtlarının incelenmesi sonucu Doku'nun kaybolması sonrası karartma yapan şüphelilerin tespit edilmesi bekleniyor.
Öte yandan Gülistan Doku cinayetinin kilit ismi Umut Altaş'ın babasına attığı "Savcıya her şeyi anlatırım" mesajı organize örtbas şüphesini artırdı. Mesajları saklayan baba, yeniden sorgulanacak.
9 Ocak 2026 tarihli yazışmalarda ABD'ye firar eden Umut Altaş'ın babasından 9 bin dolar isteyerek, "Bugün para gelmezse savcı hanımı arar, her şeyi anlatırım. Beni Amerika'ya niye yolladığınızı söylerim!", "Bırak rol yapmayı. Sen susturuyordun ya! Öteceğim lan her şeyi. Göreceksiniz dünya kaç bucak" ifadeleri yer almıştı.
ORGANİZE ÖRTBAS
Cinayetin üzerindeki sis perdesini dağıtacak nitelikteki yazışmalar, ABD ile yürütülen iade sürecinde en büyük koz haline geldi. Umut Altaş'ın mesajları, olayın "organize bir infaz ve örtbas" olduğu şüphelerini kuvvetlendirirken, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı dosyaya giren bu yeni veriler ışığında düğmeye bastı.
Aralarında eski Vali Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 12 kişinin "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklu olduğu Gülistan Doku soruşturmasında, başsavcılık iddianame aşamasına geçmeden önce yeni çapraz sorgular yapacak.
İFADEDE SÖYLEMEDİ
Baba Celal Altaş'ın jandarma sorgusunda oğlu ile yaptığı yazışmalardan hiç bahsetmediği öğrenildi. Altaş ifadesinde, "Oğlum Umut Altaş ile yurtdışına gittikten sonra WhatsApp üzerinden şu an hafızamda olmayan ancak cep telefonumda 'Umut baba' diye kayıtlı numara üzerinden yaklaşık 4-5 ay öncesine kadar konuşuyorduk" demişti.
Mesajların dosyaya girmesiyle Celal Altaş'ın yeniden sorgulanacağı öğrenildi. Baba Altaş'a, oğlunun gönderdiği "Beni Amerika'ya niye yolladığınızı söylerim" ve "Sen susturuyordun ya!" mesajları sorulacak.
Yazışmalar Umut Altaş'ın iade sürecinde de delil olacak. Virginia eyaletinde olduğu saptanan Umut Altaş için çıkarılan kırmızı bültene yazışmalar eklenerek ABD makamlarına "birincil delil" olarak sunulacak. Umut Altaş'ın ağabeyi Sidar Altaş'ın daha önce Gülistan Doku'nun avukatlarıyla yaptığı görüntülü görüşmede, Mustafa Türkay Sonel'in Umut'a "Kız hamile kaldı, aldırmak istemedi, ben de kafasına sıktım" dediğini öne sürmüştü. Bu iddialarda baba ile oğlu arasındaki yazışmalarla birlikte "somut delil" statüsüne evrildi.
Haber: Halit Turan / Semih Kara
CHP'li İBB’nin araç sayısı 7 yılda 4 katına çıktı!
İstanbul'da 100 bin konutta kura netliği