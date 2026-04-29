Özellikle Gazze Şeridi'nde görev yapan askerlerin tanık oldukları yıkım ve travmaların intiharların temel nedeni olduğu belirtiliyor.

Ruh sağlığı uzmanları, nisan ayındaki artışın ordu tarafından sağlanan ruh sağlığı desteğinin daraltılmasından kaynaklandığını iddia ediyor.

İsrail ordusu Şubat 2026'da yedek askerlere verilen psikolojik destek ve sivil hayata hazırlık toplantılarını iptal etti.

İsrail ordusu ve emniyet güçlerinde intihar vakaları Ekim 2023'ten sonra artarak 2024'te 21, 2025'te 22 ile son 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Buna göre, 2023'te intihar vakaları 17 olurken, bunların 7'si Ekim-Aralık 2023 arasında gerçekleşti.

Ekim 2023'ten önceki 10 yılda, ordudaki yıllık ortalama intihar sayısı 12 olarak kaydedildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılara başladığı Ekim 2023'ten sonra ise hem orduda hem de emniyet birimlerinde intihar vakaları artış gösterdi.

İsrail merkezli Haaretz gazetesinin haberine göre, 2010'da ordu ve emniyet mensupları arasında intihar edenlerin sayısı 28 iken, 2011'de bu sayı 21 olarak kayıtlara geçti.

İsrail ordusu ve emniyetinde Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı Ekim 2023'ten sonra intiharlar ciddi şekilde artarak son 15 yılın en yüksek seviyesine çıkarken, vakalar asker ve polislerin ruh sağlığındaki bozukluğu gözler önüne seriyor.

SON 15 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ



Polis ve askerler arasında 2024'te 21 ve 2025'te 22 olan intihar vakaları, son 15 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Artan vakalar, asker ve polislerin ruh sağlığındaki bozukluğu gözler önüne serdi.



1 AYDA 6 ASKER VE POLİS İNTİHAR ETTİ

Öte yandan, gazetenin elde ettiği bilgilere göre, 2026'da 6'sı nisan ayında olmak üzere 12 asker ve polis intihar etti.

"İNTİHARLAR ELİMİZDE PATLADI"

Gazeteye konuşan adı açıklanmayan bir ordu yetkilisi, "Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar başladığında durumun kontrol altında olduğunu sanıyorduk fakat bu durum (intiharlar) kelimenin tam anlamıyla elimizde patladı." ifadelerini kullandı.