Beyaz Saray'daki davetliler

MENÜDE BEYAZ SARAY'IN ARILARI

Aralarında Cumhuriyetçi milletvekilleri ve Fox yorumcularının da bulunduğu konuklara Beyaz Saray bahçesinden toplanan yeşilliklerle hazırlanan ravioli ve dil balığının da bulunduğu bir menü ikram edildi. Tatlı olarak ise kremalı dondurma ve Beyaz Saray balı ile servis edilen çikolatalı kek sunuldu.

Trump ve Melania, Charles ve Camilla'ya Beyaz Saray'nın arı kovanlarını da tanıttı. Dün düzenlenen beş çayında Trump arıları da gösterdi.