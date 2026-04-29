CANLI YAYIN
Geri

Trump-Charles buluşması: Arılar, şakalar, Jeff Bezos ve Jackie Kennedy...

Donald Trump ile Kral Charles’ın Beyaz Saray’daki buluşması ilginç anlara sahne oldu. Trump ile Charles arasındaki şaka yollu göndermeler, Beyaz Saray’ın bahçesindeki arılara ziyaret, Melania Trump’ın Jackie Kennedy benzeri elbiseleri, yemek menüsü, Trump’ın annesinin Charles hayranlığı ve Jeff Bezos’tan Jared Kushner’e masadaki misafirler… İşte Kraliyet Ailesi’nin Beyaz Saray ziyareti…

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İngiltere Kralı III. Charles ve Kraliçe Elizabeth, ABD'nin 250. kuruluş yıldönümü kutlamaları için ABD'yi ziyaret etti.
  • Beyaz Saray'daki devlet yemeğine Jeff Bezos, Yüksek Mahkeme yargıçları ve Trump ailesi üyeleri gibi birçok önemli isim katıldı.
  • Kral Charles, Kongre'nin ortak oturumunda konuşma yaparak 21. yüzyılda bir İngiliz liderin Kongre'ye ilk hitabını gerçekleştirdi.
  • Beyaz Saray'da düzenlenen yemekte konuklara Beyaz Saray bahçesinden toplanan malzemelerle hazırlanan özel bir menü sunuldu.
  • Melania Trump'ın kıyafetleri, özellikle Jackie Kennedy'ye benzetilmesiyle dikkat çekti.

İngiltere Kralı III. Charles ve eşi Kraliçe Elizabeth'in ABD ziyareti ilginç anlara sahne olmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump ile Charles arasındaki şaka yollu göndermeler, davetliler, kostümler gündeme ayrı ayrı damga vuruyor.

Kraliyet Ailesi Beyaz Saray'da, Fotoğraflar: Reuters, EPA

MASADA JEFF BEZOS DA VAR

Beyaz Saray'daki devlet yemeğine birçok iş insanı, Yüksek Mahkeme yargıcı, bakan ve Trump ailesinin üyeleri katıldı.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan ABD bakanlarına ve Trump'ın kızları ile damadı Jared Kushner'e çok sayıda kişi davetliydi.

Charles Kongre'de konuştu

Kraliyet Ailesi'nin ziyareti ABD'nin 250. Kuruluş yıldönümü kutlamalarının başlangıcı oldu. Onur konuğu olan Charles, Kongre'nin ortak oturumunda konuşma yaparken bu, 21. yüzyılda bir İngiliz liderin Kongre'ye ilk hitabı oldu.

MENÜDE BEYAZ SARAY'IN ARILARI

Aralarında Cumhuriyetçi milletvekilleri ve Fox yorumcularının da bulunduğu konuklara Beyaz Saray bahçesinden toplanan yeşilliklerle hazırlanan ravioli ve dil balığının da bulunduğu bir menü ikram edildi. Tatlı olarak ise kremalı dondurma ve Beyaz Saray balı ile servis edilen çikolatalı kek sunuldu.

Trump ve Melania, Charles ve Camilla'ya Beyaz Saray'nın arı kovanlarını da tanıttı. Dün düzenlenen beş çayında Trump arıları da gösterdi.

Melania Trump'ın kostümü Jackie Kennedy'ye benzetildi

MELANIA'YA KENNEDY KOSTÜMÜ

Ziyaretin en çok konuşulan konularından biri de Melania'nın kıyafetleri oldu. İngiliz basını Melania'nın kostümünün eski First Lady Jackie Kennedy'ye benzetildiğine dikkat çekti.

56 yaşındaki Melania Trump, açık pembe ipek bir elbise ve krem rengi süet eldivenler giymişti. Jackie Kennedy'nin pembe elbisesi ve dirseklerine kadar krem eldivenleri akıllara geldi.

Kral Charlestan Trumpa ayar üstüne ayar: Biz olmasaydık Fransızca konuşuyordunuz

ŞAKALAR, GÖNDERMELER, CHARLES'A ÖVGÜLER

Trump ve Charles'ın Almanca ve Fransızca üzerinden yaptığı şaka yollu göndermeler dikkat çekerken ABD Başkanı annesinin gençliğinde Charles'a hayran olduğunu da söyledi. Ve "Onun çok net bir şekilde şöyle dediğini hatırlıyorum: Charles, bak, genç Charles, ne kadar da sevimli" şeklinde konuştu.

İkili daha sonra Oval Ofis'e geçerek özel bir görüşme yaptı ve birlikte gülerken görüntülendi.

