İngiltere Kralı III. Charles ve eşi Kraliçe Elizabeth'in ABD ziyareti ilginç anlara sahne olmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump ile Charles arasındaki şaka yollu göndermeler, davetliler, kostümler gündeme ayrı ayrı damga vuruyor.
MASADA JEFF BEZOS DA VAR
Beyaz Saray'daki devlet yemeğine birçok iş insanı, Yüksek Mahkeme yargıcı, bakan ve Trump ailesinin üyeleri katıldı.
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan ABD bakanlarına ve Trump'ın kızları ile damadı Jared Kushner'e çok sayıda kişi davetliydi.
Kraliyet Ailesi'nin ziyareti ABD'nin 250. Kuruluş yıldönümü kutlamalarının başlangıcı oldu. Onur konuğu olan Charles, Kongre'nin ortak oturumunda konuşma yaparken bu, 21. yüzyılda bir İngiliz liderin Kongre'ye ilk hitabı oldu.
MENÜDE BEYAZ SARAY'IN ARILARI
Aralarında Cumhuriyetçi milletvekilleri ve Fox yorumcularının da bulunduğu konuklara Beyaz Saray bahçesinden toplanan yeşilliklerle hazırlanan ravioli ve dil balığının da bulunduğu bir menü ikram edildi. Tatlı olarak ise kremalı dondurma ve Beyaz Saray balı ile servis edilen çikolatalı kek sunuldu.
Trump ve Melania, Charles ve Camilla'ya Beyaz Saray'nın arı kovanlarını da tanıttı. Dün düzenlenen beş çayında Trump arıları da gösterdi.
MELANIA'YA KENNEDY KOSTÜMÜ
Ziyaretin en çok konuşulan konularından biri de Melania'nın kıyafetleri oldu. İngiliz basını Melania'nın kostümünün eski First Lady Jackie Kennedy'ye benzetildiğine dikkat çekti.
56 yaşındaki Melania Trump, açık pembe ipek bir elbise ve krem rengi süet eldivenler giymişti. Jackie Kennedy'nin pembe elbisesi ve dirseklerine kadar krem eldivenleri akıllara geldi.
ŞAKALAR, GÖNDERMELER, CHARLES'A ÖVGÜLER
Trump ve Charles'ın Almanca ve Fransızca üzerinden yaptığı şaka yollu göndermeler dikkat çekerken ABD Başkanı annesinin gençliğinde Charles'a hayran olduğunu da söyledi. Ve "Onun çok net bir şekilde şöyle dediğini hatırlıyorum: Charles, bak, genç Charles, ne kadar da sevimli" şeklinde konuştu.
İkili daha sonra Oval Ofis'e geçerek özel bir görüşme yaptı ve birlikte gülerken görüntülendi.