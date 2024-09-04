Çöplükten zirveye: Yılın transferi Victor Osimhen’in filmlere konu olacak hayat hikayesi!

Cimbom'un kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız Victor Osimhen ibretlik hayat hikayesiyle dikkatleri çekiyor. Nijeryalı yıldız tüm zorluklara rağmen nasıl zirveye çıkılabileceğini herkese gösteren bir isim. 29 Aralık 1998'de çok fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Osimhen 6 yaşında anne acısını yaşadı.

Üstelik 3 ay sonra da babası işsiz kaldı. Osimhen ailesinin geçimine katkı sağlamak için yollarda su satmaya başladı. Genç Victor o dönem yaşadıklarını söyle anlatıyor: "Ben ve kardeşlerim için her şey gerçekten zordu. Lagos'ta trafikte su satmak zorunda kaldım. Sadece hayatta kalmak için. Gerçekten zordu. Geldiğim yer, hiçbir şeyin vaat edilmediği bir yer. Tüm bunları yapmak zorundaydım çünkü futbolun ailemin hayatta kalması ve daha iyi bir yaşam için sahip olduğu tek umut olduğunu düşünüyordum." Osimhen'in acılarla dolu yaşamı 15 yaşında değişmeye başladı. Ultimate Strikers Academy'de futbol oynayan bir seçmeye katılma karar verdi. Ancak denemeler ülkenin başkenti Abuja'daydı. Bir kamyonetin tepesinde 10 saatlik bir yolculukla seçmelere katılan Osimhen kendisine verilen 15 dakikalık sürede yetenekleri gösterince müthiş hikayeye ilk adımı atmış oldu. U17 Dünya Kupası'nda gol kralı olarak adını herkese duyuran Victor Osimhen ardından kısa süre içinde sürekli gelişerek herkesin konuştuğu bir yetenek haline geldi.

BU ENERJİ İÇİN GELDİM

Galatasaray'daki ilk üçlüsünü çektiren Osimhen, "Burası tanıdığım bir kulüp. Dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Harika bir taraftarı var. Ben de bu enerjiyi yaşamaya geldim. Buraya alışmamda Mertens'in çok destek olacağını biliyorum biliyorum" diye konuştu.



GECE 03.30'DA MUHTEŞEM KARŞILAMA

Galatasaraylı taraftarlar gece yarısı sabaha yakın saatlerde Victor Osimhen'i bağrına bastı. Nijeryalı yıldızın evrak işleri nedeniyle rötarlı kalkan uçağı gece 03.30 sıralarında İstanbul'a iniş yaptı. Yaklaşık 4 saat boyunca Osimhen'i bekleyen 2 bine yakın taraftar, yıldız futbolcu dışarı çıkar çıkmaz meşaleleri yaktı.