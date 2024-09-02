Victor Osimhen’in dünya yıldızlığına uzanan yolculuğu! Galatasaray’ın yeni yıldızı çöplerde ayakkabı aradı sokakta su sattı

BELÇİKA DÖNÜM NOKTASI OLDU
Şili'de düzenlenen 2015 FIFA U-17 Dünya Kupası'ndaki dikkat çekici performansıyla dikkatleri üzerine çekti ve gol kralı ödülünü ve Gümüş Top ödülünü kazandı. Şöhret yolculuğunda, ailesine daha iyi bir gelecek vaadiyle mücadelesini sürdürdü. Almanya'daki dönemi sakatlıklar ve hastalıklarla gölgelendi ve kariyeri olumsuz etkilendi. Victor, dayanıklılığı sayesinde Belçika kulübü Charleroi'da başarılı bir dönem geçirdi ve burada 36 maçta 20 gol atarak kendini adeta yeniden keşfetti. Bu başarı, Temmuz 2019'da Lille OSC'ye transferinin önünü açtı ve onun Afrika'nın önde gelen forveti olarak kabul edilmesini sağladı.
DÜNYA DEVLERİ PEŞİNE DÜŞTÜ
2015'teki o inanılmaz U-17 Dünya Kupası'ndaki gollerden sonra, Osimhen'in potansiyelini fark etmek için uzman bir gözlemciye gerek yoktu. Birçok büyük Avrupa kulübü onun peşindeydi. Barcelona, Ajax, Atletico Madrid, Inter Milan ve Arsenal'in radarına girdi. Özellikle İngilizler ısrarcıydı. Arsene Wenger, Osimhen ile telefonda konuştu. Sonunda, Bundesliga takımı Wolfsburg'u seçti, kısmen de olsa devlerden daha hızlı bir şekilde A takım futboluna giden bir yol sundukları için. O zamanlar Wolfsburg sportif direktörü Olaf Rebbe, Alman takımını seçmesinin nedeni sorulduğunda, "Daha sakin bir ortamı var," diye ekliyor. "Bizim dürüst ve sıcak bir şekilde her şeyi kastettiğimizi, onunla bir yol çizmemizi hissetti." 18 yaşındaydı ve evden ayrılıyordu. Victor için çok önemli bir adımdı.
106.96 MİLYON EUROLUK TRANSFER
Kariyerinde bugüne kadar 223 maça çıkan Nijeryalı forvet, 114 kez ağları havalandırıp 28 de gol attı. Wolfsburg sonrasında Charleroi, Lille ve Napoli formaları giydi. Özellikle İtalyan devine transfer olduktan sonra yaptıklarıyla tarihe geçmeyi başardı. Son şampiyonluğunu 1989-90 yılında gören mavi lacivertli ekibe yıllar sonra zafer getiren kahramanlardan biri oldu. Ayrıca ülkesi adına da 35 karşılaşmada 21 kez rakip fileleri sarstı.Transferine bugüne kadar 106.96 milyon euro ödendi.
TIKTOK YOLLARI AYIRDI
Takımdan ayrılma sebebi ise Tiktok. Kulübün bu mecrada yapılan bir paylaşımla penaltı atışı üzerine dalga geçtiğini düşünen Osimhen, bu kararı aldı. Osimhen'in menejeri Roberto Calenda Napoli'ye dava açmakla tehdit etti. Yapılan paylaşım sonrasında Hedef haline gelen Osimhen'in tepkisi sonrası video silindi. Menajeri Candela da X üzerinden; "Bugün Napoli'nin resmi TikTok hesabında olanlar kabul edilemez. Napoli'ye karşı dava açma hakkımızı saklı tutuyoruz." açıklamasında bulundu. Yıldız futbolcu, kulübünü takipten çıkararak kızgınlığını sürdürdü.
GOLE SEVİNMEDİ
Udinese karşısında ilk 11'de başlayıp gol atsa da Osimhen'i kimse durduramadı. Gole sevinmedi. Ağları sarsmasının ardından Rudi Garcia ile aralarındaki tansiyon yükseldi. Oyundan alınınca da tepki gösterdi. Suudi Arabsitan'da sona eren transfer dönemi öncesinde Al-Ahli ile görüşme halindeydi. Sky Sports'un haberine göre yılda 40 milyon euro kazanacaktı ancak süreç olumsuz tamamlandı. Bu nedenle de kulübüne kızgınlığı daha da arttı.