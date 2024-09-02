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Victor Osimhen'in dünya yıldızlığına uzanan yolculuğu! Galatasaray'ın yeni yıldızı çöplerde ayakkabı aradı sokakta su sattı

Galatasaray'ın kiralamak üzere kadrosuna katmaya çok yakın olan Galatasaray'ın bu transferi dünyada büyük ses getirdi. Sarı kırmızılılar, Mauro Icardi'nin yokluğunda forvet mevkisinde Nijeryalı forveti değerlendirmek isteyen Cimbom'un hücum hattı da adeta öldürücü bir seviyeye ulaşacak. 100 milyon euro değerindeki Osimhen'in hayatı da bir o kadar ilgi çekici.

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Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 23:18 Güncelleme 03 Eylül 2024, 11:18
Victor Osimhen’in dünya yıldızlığına uzanan yolculuğu! Galatasaray’ın yeni yıldızı çöplerde ayakkabı aradı sokakta su sattı

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FAKİR BİR AİLEDE DOĞDU

29 Aralık 1998'de Nijerya'nın başkenti Lagos kentinde doğan Victor Osimhen, Andrew, Samson, Gloria, Esther, Joy, Blessing ve Victor isimli 7 kardeşin en küçüğüydü. Victor, fakir bir ailede zorlu bir çocukluk geçirmesine rağmen, futbola olan azmi ve tutkusuyla ön plana çıktı. İlk yıllarını Lagos'un en büyük çöplüğünün yakınındaki Olusosun'da geçirdi ve ailesini geçindirmek için poşet su sattı. Olusosun İlkokulu'ndaki eğitimi, yerel bir futbol yıldızı olan ağabeyi Andrew'un büyük etkisiyle büyüyen futbol sevgisiyle iç içe geçti. Victor'un futbol yolculuğu Lagos'taki Ultimate Strikers Akademisi'nde başladı ve Nijerya'nın U-17 takımına seçilmesiyle devam etti.

Victor Osimhen’in dünya yıldızlığına uzanan yolculuğu!

ZEHİR BÖLGESİ

Victor Osimhen'in büyüdüğü Olusosun, Lagos'un en pis bölgelerinden biri. Burası, çevreye zehirli kimyasallar ve kötü kokular salan geniş bir çöp sahası olan çöp sahası olmasıyla dikkat çekiyor. Başarılı bir kişinin burada yaşamaya devam etmesi, hayatını drama çevirmekten başka rol üstlenmiyor. Lagos merkezli Punch gazetesinde gazeteci Abiodun Adewale bölgeyi şöyle tanımlıyor: "Olusosun günde 10.000 tona kadar çöp alıyor, bunun önemli bir kısmı konteyner gemilerinden gelen elektronik atık. Bölgeden zehirli dumanlar salınıyor ve kimyasallar toprağa emiliyor..."

Victor Osimhen’in dünya yıldızlığına uzanan yolculuğu!

Kardeşleri ile buruşturulmuş su şişeleri ile oynadı. Yaşıtlarının çoğundan uzundu ve fiziki özellikleri dikkat çekiyordu. Çöplükteki çöp yığınlarını karıştırıp bot, spor ayakkabı veya oynayabileceği futbol argümanı arardı. İlk kulübü Paul Erikewe tarafından yönetilen bir gençlik takımı olan Olusosun United'dı. Ya da Osimhen'in ona dediği gibi 'baba'. Erikewe; "Ailesi biraz sertti ama destek verdiler. Gençken, bu onu çok etkiledi. Özellikle ben ve oğullarımdan biri ile yardım edip onu cesaretlendirdik." diyor.

Victor Osimhen’in dünya yıldızlığına uzanan yolculuğu!

SU SATIP ÇÖPLERDE FUTBOL İÇİN BİR ŞEYLER ARADI

Çok küçükken ve hatta Osimhen'in kendisi bile tam olarak ne zaman olduğunu hatırlamadığını söylediği bir gün annesi öldü. Genç Victor için yıkıcı bir kayıptı. Birkaç ay sonra babası işini kaybetti. Çocuklar aileyi geçindirmek için bir şeyler yapmak zorundaydı. En büyük kardeş Andrew, Olusosun'un yanındaki mahalle olan Ojota'da yol kenarında gazete satıyordu. Sabah 4'te kalkıp gazeteleri alıp işe gitmek için sokaklara çıkıyordu. Osimhen yeterince büyüdüğünde otoyolda trafikte duran arabalardaki insanlara su satardı. Esasen yapabileceği her işi yapardı. Mahalledeki insanlar için su toplardı. Onlar için ayak işlerini yapardı. Çim biçerdi. Bir süre bilgisayar dükkanında çalıştı. Ve sonra futbol geldi. Babası onun doktor olmasını istiyordu, ancak genç Victor'un başka fikirleri vardı: Didier Drogba olmak istiyordu. En büyük hedefi bir gün Afrika Yılın Futbolcusu seçilmekti, Chelsea efsanesinin iki kez kazandığı bir ödül.

Victor Osimhen’in dünya yıldızlığına uzanan yolculuğu!

DENEMELERDE MUCİZE

Yıl 2014'tü, 15 yaşındaydı ve Lagos'ta bulunan bir gençlik takımı olan Ultimate Strikers Academy'de oynuyordu. Ya da daha doğrusu oynamıyordu: takımlarından yeni çıkarılmıştı ve bundan sonra ne yapacağını anlamaya çalışıyordu. Daha sonra, Osimhen'i oynarken izleyen ve uzun boylu, zayıf forvette bir şeyler fark eden eski Nijeryalı futbolcu Ayila Yussuf'un kardeşi Shira Ayila izledi. Ayila, 17 yaş altı milli takımı için bazı toplu seçmelere katılmaya davet etti. Denemeler ülkenin başkenti ve 300 milden daha uzaktaki Abuja'da yapıldı. Daha önce hiç Lagos'tan ayrılmamıştı ve uçak bileti alabilecek parası yoktu. Bu yüzden o ve diğer beş kişi Ayila'nın arabasıyla 10 saat yolculuk yaptı.

Victor Osimhen’in dünya yıldızlığına uzanan yolculuğu!

Denemelerde yüzlerce çocuk vardı. Hepsi de kendisine güveniyordu. Her çocuğa kendini ispat edebilmek adına 15 dakikalık süre veriliyordu. Bir dönem Barcelona'da da forma giyen ve ülkenin en önemli futbol kulüplerinden biri olan Emmanuel Amunike, yetenekleri bulmakla görevlendirilmişti. Bu toplu denemelerin amacı, sırasıyla ertesi yıl Nijer ve Şili'de düzenlenen 17 Yaş Altı Afrika Uluslar Kupası ve 17 Yaş Altı Dünya Kupası için bir takım oluşturmaktı.

Victor Osimhen’in dünya yıldızlığına uzanan yolculuğu!

KENDİSİNİ KABUL ETTİRDİ

Osimhen muhteşem bir iş çıkarmaştı ama buna rağmen hem Amunike'nin gözüne giremedi. Amunike kayda değer bir şey göremediğini söyler. Ancak yardımcısı veya takım doktoru olduğu yönünde birçok rivayet dolaşan olayda Osimhen'in yeniden izlenmesi tavsiyesini verir. Ertesi gün tekrar kendini göstermeye gelmesi istenir. Amunike, Osimhen hakkında o günden sonra; "Açlığı, arzusu, mücadele eden bir oyuncuydu. Takıma böyle katıldı. Oynamasının yönüyle pek ilgilenmiyordum. Oyuncunun zekasıyla daha çok ilgileniyordum." ifadelerini kullanır.

Victor Osimhen’in dünya yıldızlığına uzanan yolculuğu!

AİLESİNE DESTEK VERDİ

Ailesinin geçimini sağlamaya devam eden Victor Osimhen'e hem babası Patrick hem de merhum annesi büyük destek verildi. Futbolculuğa karar vermesinden sonra her anında yanında olundu. Victor Osimhen'in hikayesi, küresel futbolda başarıya ulaşmak için zorlukların üstesinden gelmede yetenek, dayanıklılık ve aile desteğinin gücünün bir kanıtı olarak ön plana çıkıyor.

Victor Osimhen’in dünya yıldızlığına uzanan yolculuğu!

BELÇİKA DÖNÜM NOKTASI OLDU

Şili'de düzenlenen 2015 FIFA U-17 Dünya Kupası'ndaki dikkat çekici performansıyla dikkatleri üzerine çekti ve gol kralı ödülünü ve Gümüş Top ödülünü kazandı. Şöhret yolculuğunda, ailesine daha iyi bir gelecek vaadiyle mücadelesini sürdürdü. Almanya'daki dönemi sakatlıklar ve hastalıklarla gölgelendi ve kariyeri olumsuz etkilendi. Victor, dayanıklılığı sayesinde Belçika kulübü Charleroi'da başarılı bir dönem geçirdi ve burada 36 maçta 20 gol atarak kendini adeta yeniden keşfetti. Bu başarı, Temmuz 2019'da Lille OSC'ye transferinin önünü açtı ve onun Afrika'nın önde gelen forveti olarak kabul edilmesini sağladı.

Victor Osimhen’in dünya yıldızlığına uzanan yolculuğu!

DÜNYA DEVLERİ PEŞİNE DÜŞTÜ

2015'teki o inanılmaz U-17 Dünya Kupası'ndaki gollerden sonra, Osimhen'in potansiyelini fark etmek için uzman bir gözlemciye gerek yoktu. Birçok büyük Avrupa kulübü onun peşindeydi. Barcelona, Ajax, Atletico Madrid, Inter Milan ve Arsenal'in radarına girdi. Özellikle İngilizler ısrarcıydı. Arsene Wenger, Osimhen ile telefonda konuştu. Sonunda, Bundesliga takımı Wolfsburg'u seçti, kısmen de olsa devlerden daha hızlı bir şekilde A takım futboluna giden bir yol sundukları için. O zamanlar Wolfsburg sportif direktörü Olaf Rebbe, Alman takımını seçmesinin nedeni sorulduğunda, "Daha sakin bir ortamı var," diye ekliyor. "Bizim dürüst ve sıcak bir şekilde her şeyi kastettiğimizi, onunla bir yol çizmemizi hissetti." 18 yaşındaydı ve evden ayrılıyordu. Victor için çok önemli bir adımdı.

Victor Osimhen’in dünya yıldızlığına uzanan yolculuğu!

106.96 MİLYON EUROLUK TRANSFER

Kariyerinde bugüne kadar 223 maça çıkan Nijeryalı forvet, 114 kez ağları havalandırıp 28 de gol attı. Wolfsburg sonrasında Charleroi, Lille ve Napoli formaları giydi. Özellikle İtalyan devine transfer olduktan sonra yaptıklarıyla tarihe geçmeyi başardı. Son şampiyonluğunu 1989-90 yılında gören mavi lacivertli ekibe yıllar sonra zafer getiren kahramanlardan biri oldu. Ayrıca ülkesi adına da 35 karşılaşmada 21 kez rakip fileleri sarstı.Transferine bugüne kadar 106.96 milyon euro ödendi.

Victor Osimhen’in dünya yıldızlığına uzanan yolculuğu!

TIKTOK YOLLARI AYIRDI

Takımdan ayrılma sebebi ise Tiktok. Kulübün bu mecrada yapılan bir paylaşımla penaltı atışı üzerine dalga geçtiğini düşünen Osimhen, bu kararı aldı. Osimhen'in menejeri Roberto Calenda Napoli'ye dava açmakla tehdit etti. Yapılan paylaşım sonrasında Hedef haline gelen Osimhen'in tepkisi sonrası video silindi. Menajeri Candela da X üzerinden; "Bugün Napoli'nin resmi TikTok hesabında olanlar kabul edilemez. Napoli'ye karşı dava açma hakkımızı saklı tutuyoruz." açıklamasında bulundu. Yıldız futbolcu, kulübünü takipten çıkararak kızgınlığını sürdürdü.

Victor Osimhen’in dünya yıldızlığına uzanan yolculuğu!

GOLE SEVİNMEDİ

Udinese karşısında ilk 11'de başlayıp gol atsa da Osimhen'i kimse durduramadı. Gole sevinmedi. Ağları sarsmasının ardından Rudi Garcia ile aralarındaki tansiyon yükseldi. Oyundan alınınca da tepki gösterdi. Suudi Arabsitan'da sona eren transfer dönemi öncesinde Al-Ahli ile görüşme halindeydi. Sky Sports'un haberine göre yılda 40 milyon euro kazanacaktı ancak süreç olumsuz tamamlandı. Bu nedenle de kulübüne kızgınlığı daha da arttı.

Victor Osimhen’in dünya yıldızlığına uzanan yolculuğu!

9 NUMARA ELİNDEN ALINDI

Transferin olumsuz sonuçlanması sonrasında Osimhen ile menajeri, kulüple görüştü. Antonio Conte'nin onayı ile birlikte yaptırım uygulanarak kadro dışı bırakıldı. Ayrıca giydiği 9 numara da Romelu Lukaku'ya verildi.

Victor Osimhen’in dünya yıldızlığına uzanan yolculuğu!

OSIMHEN NEDEN MASKE TAKIYOR?

Son dönemde Kylian Mbappe ile gündeme gelen ve dünyaca ünlü Ninja Turtles karakterlerinin anılmasına neden olan maskeyi Victor Osimhen de kullanıyor. Bunun nedeni ise 21 Kasım 2021 tarihinde Napoli'nin Inter ile deplasmanda karşılaştığı ve 3-2 yenildiği Serie A maçında mavi siyahlıların yıldız futbolcusu Milan Skriniar ile çarpışması. İki oyuncu o pozisyon sonrasında yerde kaldı. Galatasaray'ın golcüsü geçirdiği kafa tramvasının yanı sıra elmacık kemiği ile orbital kemiğindeki kırıklar nedeniyle ameliyat oldu. Bu sebeple Afrika Kupası'nı da kaçırmak zorunda kaldı. Sahalara dönüşü de maske ile oldu.

Victor Osimhen’in dünya yıldızlığına uzanan yolculuğu! Galatasaray’ın yeni yıldızı çöplerde ayakkabı aradı sokakta su sattı

"YEMEK YİYEMEDİM"

Talihsiz pozisyon sonrası planlı bir dönüş gerçekleştirdiğini de dile getiren Nijeryalı forvet; "Düzenlenmesi veya çıkarılması gereken birçok kemik vardı. Hepsi kırıktı. Çenemin altında 18 kemik mevcut. Yaşadıklarımı anlatamam. Birçok gece uykusuz kaldım. Ağrılar sebebiyle yemek yiyemediğim anlar oldu. Ama ben bir aslanım ve bunun üstesinden nasıl geleceğimi biliyordum. Ameliyat sonrası nasıl döneceğimi planladım" ifadelerini kullandı.

Victor Osimhen’in dünya yıldızlığına uzanan yolculuğu! Galatasaray’ın yeni yıldızı çöplerde ayakkabı aradı sokakta su sattı

ŞAMPİYONLUĞU GETİRDİ

Napoli'nin şampiyonluğa ulaştığı sezon 32 maçta 26 gol atan ve adını dünyaya kanıtlayan Victor Osimhen, şampiyonluğu getiren vuruşu da yapmayı başardı. İtalya'nın güneyine yıllar sonra bu mutluluğu getiren isim olarak o anla ilgili; "Scudetto golünü ben attım fakat başka bir arkadaşımız da bunu yapabilirdi. Kendimi lider olarak görüyorum. Pes edecek yapıda biri değilim. Çok sevindim. Takım ve taraftarlar adına ayrıca mutluyum" diye konuştu.

Victor Osimhen’in dünya yıldızlığına uzanan yolculuğu! Galatasaray’ın yeni yıldızı çöplerde ayakkabı aradı sokakta su sattı

REKORLARI KIRDI

Victor Osimhen'in başarıları bununla sınırlı kalmadı. Afrika futboluna da damga vurmayı başardı. Samuel Eto'o'nun elinde bulundurduğu İtalya'da bir sezonda en çok atan Afrikalı futbolcu unvanını eline geçirdi. Toplamda ise 76 gole ulaşarak Serie A'da en fazla gol atan Afrika çıkışlı oyuncu oldu. 2023'te ise CAF Ödülleri'nde Yılın Afrikalı Oyuncusu seçilerek 1999'da Nwankwo Kanu'dan sonraki ilk Nijeryalı olarak tarihe geçti.

Victor Osimhen’in dünya yıldızlığına uzanan yolculuğu! Galatasaray’ın yeni yıldızı çöplerde ayakkabı aradı sokakta su sattı

"ÇOCUKLUĞUM ZORDU"

Futbolculukta şöhret basamaklarını teker teker ve sağlam adımlarla çıkan Osimhen, yaşadıkları ile ilgili olarak; "Babamın hayatta mücadele ettiğini gördüm. Bu da bana büyürken çok şey öğretti. Çocukluğum, tadını çıkarabilen diğer çocukların aksine zordu. Hayatta kalmak için mücadele ettim, kendim ve ailem için geçimimi sağlamakla meşguldüm. Küçük yaşta evden ayrılmak zorunda kaldım. Lagos'ta inanılmaz bir trafik vardı. Çim biçmek, su taşımak, satmak ve insanların işini yapabilmek adına mücadele verdim. Yemek için para kazanmam gerekiyordu. Bu büyük bir mücadeledeydi ve şu anki Osimhen'e büyük katkısı oldu. Sorsalar ailemden iyi biri çıkmayacağını söylerlerdi. Umudun olmadığı ve zor bir yerde yetiştim. Futbol benim ve ailemin onurlu yaşayabilmesi için tek umut haline geldi" sözlerini sarf ediyor.

Victor Osimhen’in dünya yıldızlığına uzanan yolculuğu! Galatasaray’ın yeni yıldızı çöplerde ayakkabı aradı sokakta su sattı

TEYZESİ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Osimhen'in Galatasaray ile yollarını birleştiren isimlerden biri de Didier Drogba. Nijeryalı yıldız, daha önce ülkemizde sarı kırmızılı formayı giyen Fildişili efsanenin büyük hayranı ve idolü olduğunu her defasında açıkladı. Teyzesinin önerisiyle Drogba'yı izlemeye başladığını ifade ederek "O andan itibaren her şeyine aşık oldum. Oynama tarzı ve özellikle nasıl bir insan olduğu. Onu izlemek geleceğim üzerinde büyük bir etki yarattı, bana çok yardımcı oldu." sözleriyle hayanlığını dile getiriyor.

Victor Osimhen’in dünya yıldızlığına uzanan yolculuğu! Galatasaray’ın yeni yıldızı çöplerde ayakkabı aradı sokakta su sattı

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