Son Kartal Mario: Beşiktaş Portekizli yıldızı kadrosuna katmayı başardı!

Süper Lig'de yeni sezona 3'te 3 ile başlayan UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna devam eden Beşiktaş'ta, transferde hız kesmiyor. Kanat bölgesinde alternatif oluşturmak isteyen Siyah-Beyazlılar, Benfica'dan Joao Mario'yu da kadrosuna katmayı başardı.

Bir süredir bu oyuncu için Benfica ile görüşmelerde bulunan Siyah-Beyazlılar sonunda mutlu sona ulaştı. Beşiktaş ile Benfica arasında yapılan görüşmeler sonrasında 31 yaşındaki oyuncunun transferi olumlu olarak sonuçlandı. Yıldız futbolcunun bugün İstanbul'a gelerek imza atacağı belirlendi.

Yıldız futbolcu kanat bölgesinin dışında 8 ve 10 numara pozisyonunda da görev yapabiliyor. Giovanni van Bronckhorst'un da birçok mevkide oynayabilmesinden dolayı tecrübeli futbolcuya onay verdiği de gelen haberler arasında. 4 milyon Euro piyasa değeri olan Mario, geçtiğimiz sezon toplam 51 karşılaşmada süre alırken 9 gol ve 4 asistlik katkı verdi. Profosyonel kariyerinde Sporting Lizbon, Inter, West Ham United, Lokomotiv Moskova gibi takımların formasını giyen Mario, toplamda 441 maçta sahaya çıktı.

Portekizli futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 61 kez ağları havalandırırken 84 kez de gol pası vererek çok önemli bir başarı elde etti. Bu arada Portekiz basını Beşiktaş'ın bu transferde Benfica'ya 5 milyon Euro ödediğini okurlarına duyurdu.