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Kerem Benfica'da, yeni hedef Kostic

Kerem Aktürkoğlu’nu 11 milyon Euro’ya Benfica’ya veren Cimbom, gözünü Kostic’e çevirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 03 Eylül 2024
Kerem Benfica’da, yeni hedef Kostic

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Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor... Bir süredir adı Spartak Moskova ve Real Sociedad'la anılan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz devi Benfica'ya transfer oldu. Sarı-Kırmızılı yönetimin 25 yaşındaki kanat oyuncusu için Benfica'dan 11 milyon Euro'luk bonservis bedeli alacağı ortaya çıktı.

Kerem Aktürkoğlu ile yolları ayıran Galatasaray'ın bu gelişmenin ardından Juventus'ta oynayan kanat oyuncusu Filip Kostic için harekete geçtiği öğrenildi. 31 yaşındaki Sırp futbolcuyu Okan Buruk'un da çok istediği öne sürülürken görüşmelerin hızlandığı gelen bilgiler arasında. Bugüne kadar 87 kez Juventus forması giyen Kostic bu maçlarda 3 gol, 15 asistlik bir performans sergiledi.

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